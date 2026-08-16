Тотнъм завърши наравно с Хофенхайм ден след успеха с 3:0

Тотнъм и Хофенхайм сътвориха зрелищно равенство 2:2 в интригуваща приятелска среща, която предложи високо темпо и много интересни моменти за феновете. Това бе втора поредна контрола между двата тима, след като вчера "шпорите" спечелиха с 3:0. Точни за англичаните бяха Бен Дейвис (20') и Лука Уилямс-Барнет (45+2'), а за германците Адам Хложек (16', дузпа) и Алекс Хонязер (55'). Английският тим започна мача по-активно и първи наложи своя ритъм, като демонстрира бърза игра в преход и офанзивна мощ.



Майки Мур с два гола при убедителна победа на Тотнъм срещу Хофенхайм

Футболистите на Тотнъм успяха да материализират превъзходството си с красиви комбинации, но германският състав показа изключителен характер и тактическа дисциплина. Хофенхайм не се пречупи под натиска, дебнеше своите шансове на контраатака и се възползва максимално от открилите се пукнатини в противниковата отбрана, за да поддържа интригата жива през цялото време. Въпреки това германците първи успяха да открият резултата в 16-ата минута от дузпа, реализирана от Адам Хложек. Бен Дейвис възстанови равенството почти веднага след подновяването на играта. Младокът Уилямс-Барнет все пак изведе "шпорите" в края на първото полувреме.

Втората част на двубоя премина под знака на множество тактически смени и експерименти от страна на двамата мениджъри, което допълнително изостри динамиката на терена. Въпреки че срещата имаше контролен характер, и двата отбора се бореха до последната минута за победата, създавайки поредица от опасни положения пред двете врати. Равенството 2:2 се оказа най-справедливият изход от този сблъсък, който даде отлична възможност на треньорските щабове да проверят физическата форма на играчите си и да изчистят детайлите в тактиката преди старта на официалните мачове в местните първенства.

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Снимки: Gettyimages