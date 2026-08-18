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Белгийци отрязаха Лудогорец за мароканец

  • 18 авг 2026 | 12:20
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Белгийският елитен Синт Тройден е отхвърлил оферта от българския Лудогорец на стойност около 3 милиона евро за лявото крило Илиас Себауи, съобщава Belang van Limburg. Според местното издание роденият в Белгия 24-годишен марокански офанзивен футболист е оценяван на 9 милиона евро от клуба си.

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Belang van Limburg изтъква, че Себауи има договор със Синт Тройден за още два сезона и от ръководството на отбора не са поставени под натиск да го продават, заради което нямат намерение да отстъпват от определената за него цена.

Илиас Себауи е закупен за 1 милион евро от нидерландския гранд Фейенорд преди малко повече от година, като вече записа 6 гола и 8 асистенции в 44 срещи за "жълто-сините".

В кариерата си той е защитавал цветовете още на родния си клуб Беершот, на Дордрехт и Хееренвеен. Има и един мач за олимпийския отбор на Мароко до 23 години.

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Снимки: Gettyimages

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