Треньор обяви раздялата си с Лудогорец

Шведският специалист Микаел Старе обяви в социалните си мрежи, че напуска Лудогорец. 51-годишният специалист благодари на клуба и му пожела нови успехи.

"Искам да ви благодаря за прекараното време в Лудогорец! Пожелавам на всички играчи, треньори и ръководители много успехи, здраве и сили за нови предизвикателства. Към нови успехи! Ще се видим!“, написа Старе.

Шведът беше част от треньорския щаб на вече бившия наставник на „орлите“ Пер-Матиас Хьогмо. След раздялата с норвежеца и назначаването на Томас Райс начело на отбора Старе остана в клуба, но сега и неговият период в Разград приключва.

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