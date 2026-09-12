България U16 започва лагер, предстоят две контроли с Литва

Националният отбор на България U16 се събра на лагер като част от подготовката си за предстоящите две контролни срещи с Литва. За лагера са повикани 20 футболисти от 9 клуба - Ботев (Пловдив), Левски, Локомотив (Пловдив), Лудогорец, Национал, Септември, Славия, ЦСКА и ЦСКА 1948.

В понеделник българските национали ще отпътуват за Литва, където ще изиграят две приятелски срещи. Първият двубой Литва U16 - България U16 е на 15 септември (вторник) от 17:00 часа, а вторият мач ще се проведе на 17 септември (четвъртък) от 13:00 часа.

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