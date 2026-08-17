Рота: Тези два мача с Левски са много важни

Футболистът на АЕК Лазарос Рота говори преди утрешния мач с Левски от плейофите за влизане в основната фаза на Шампионска лига. Срещата на Националния стадион “Васил Левски” е от 22:00 часа.

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“Ние вярваме, че работим добре и ще сме успешни в това да направим добър резултат тук. За всички играчи това е нещо страхотно. Това е началото на сезона и тези два мача са много важни. Много сме фокусирани и отдадени да стигнем до добър резултат преди реванша в Атина”, заяви Рота.

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