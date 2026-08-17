Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. АЕК
  3. Рота: Тези два мача с Левски са много важни

Рота: Тези два мача с Левски са много важни

  • 17 авг 2026 | 19:24
  • 816
  • 0

Футболистът на АЕК Лазарос Рота говори преди утрешния мач с Левски от плейофите за влизане в основната фаза на Шампионска лига. Срещата на Националния стадион “Васил Левски” е от 22:00 часа.

Треньорът на АЕК: Левски има голямо предимство, но ще се борим до дупка
Треньорът на АЕК: Левски има голямо предимство, но ще се борим до дупка

“Ние вярваме, че работим добре и ще сме успешни в това да направим добър резултат тук. За всички играчи това е нещо страхотно. Това е началото на сезона и тези два мача са много важни. Много сме фокусирани и отдадени да стигнем до добър резултат преди реванша в Атина”, заяви Рота.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Алвеша след отпадането от Панатинайкос: Не ни достигнаха силите, но е грешка да обвиняваме един човек

Алвеша след отпадането от Панатинайкос: Не ни достигнаха силите, но е грешка да обвиняваме един човек

  • 17 авг 2026 | 16:38
  • 1551
  • 2
Добромир Дафинов: Готови сме

Добромир Дафинов: Готови сме

  • 17 авг 2026 | 15:48
  • 1368
  • 0
Доростол залага на свои момчета

Доростол залага на свои момчета

  • 17 авг 2026 | 15:31
  • 1056
  • 0
Уникална фланелка за 105 години футбол в Ловеч

Уникална фланелка за 105 години футбол в Ловеч

  • 17 авг 2026 | 15:18
  • 1469
  • 2
Йордан Миленов: Мястото ни е в златната среда

Йордан Миленов: Мястото ни е в златната среда

  • 17 авг 2026 | 15:16
  • 887
  • 0
Новите в Черноломец

Новите в Черноломец

  • 17 авг 2026 | 15:02
  • 1439
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: Груич няма как да играе утре, излизаме без страх срещу АЕК

Веласкес: Груич няма как да играе утре, излизаме без страх срещу АЕК

  • 17 авг 2026 | 18:13
  • 15589
  • 54
Бивш голмайстор на "сините" пред Sportal.bg: Хулио Веласкес промени отбора! Левски играе като голям европейски тим

Бивш голмайстор на "сините" пред Sportal.bg: Хулио Веласкес промени отбора! Левски играе като голям европейски тим

  • 17 авг 2026 | 13:28
  • 36323
  • 37
ОФИ продаде над 10 000 билета за мача с ЦСКА! Гърците готови да направят жест към "червените"

ОФИ продаде над 10 000 билета за мача с ЦСКА! Гърците готови да направят жест към "червените"

  • 17 авг 2026 | 17:01
  • 22723
  • 48
Спартак (Варна) 0:1 Септември

Спартак (Варна) 0:1 Септември

  • 17 авг 2026 | 19:00
  • 7450
  • 13
11-те на Арда и Локомотив (София)

11-те на Арда и Локомотив (София)

  • 17 авг 2026 | 20:09
  • 792
  • 0
Левски продаде 37 000 билета, а от клуба се пребориха за още 1536 места на "Васил Левски"

Левски продаде 37 000 билета, а от клуба се пребориха за още 1536 места на "Васил Левски"

  • 17 авг 2026 | 14:55
  • 33191
  • 190