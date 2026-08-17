Отмар Шафнауер не се е отказал от Формула 1

Бившият шеф на Форс Индия, Астън Мартин и Алпин – Отмар Шафнауер, разкри, че остава отворен за завръщане във Формула 1. Той обаче уточни, че евентуалното му завръщане в падока може да не е в ролята на ръководител на отбор.

Шафнауер, който прекара повече от десетилетие начело на базирания в Силвърстоун тим през епохите на Форс Индия и Рейсинг Пойнт, преди да напусне Астън Мартин, за да стане шеф на Алпин, обсъди бъдещето си в подкаста „Хай Пърформанс Рейсинг“.

Who will reign? 🏆 The second half of the season is upon us…



Where immortality awaits.



🎙️ Colin Farrell #F1 pic.twitter.com/bNEHxa8mIW — Formula 1 (@F1) August 16, 2026

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„Това ми носи голямо удовлетворение - коментира участието си в подкаста 62-годишният специалист. - Но това, което ми липсва, е състезателният характер на Формула 1. Това, което не ми липсва, са пътуванията и някои други неща.

„Но ако мога да бъда полезен за подобряването или изграждането на един отбор... Трябва да е на правилното ниво и аз трябва да допринасям с добавена стойност, не непременно като ръководител на отбор, защото вече съм бил такъв и съм го правил.“

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„Изглежда, че в днешно време ръководителите на отбори са предимно бивши състезателни инженери“, добави той.

„И според мен, някои от състезателните инженери, не всички, с цялото ми уважение, притежават различни умения от тези, които смятам, че са необходими за един успешен ръководител на отбор.“

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Размишлявайки върху напускането си на Астън Мартин след пристигането на Мартин Уитмарш като главен изпълнителен директор на групата, той предупреди за опасностите от размитите управленски структури.

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„Аз бях главен изпълнителен директор и ръководител на отбора. Той дойде като главен изпълнителен директор на групата - обясни Шафнауер. - И в рамките на седмици той пое повечето от моите отговорности, около 80% от тях. Той каза: „Можеш да вършиш тези 20% от работата на пистата“, а аз си мислех, че не може да има двама папи.“

След напускането си на Алпин след Гран При на Белгия през 2023 г., Шафнауер се присъедини към водещите Джейк Хъмфри и Роб Смедли в подкаста „Хай Пърформанс Рейсинг“. Той също така стана главен изпълнителен директор на Ван Амерсфорт Рейсинг и стартира приложението „ИвентАр“.

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Снимки: Gettyimages