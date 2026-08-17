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Без новите правила във Формула 1 щеше да има само две автомобилни компании?

  • 17 авг 2026 | 13:48
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Ферари и Мерцедес щяха да бъдат единствените автомобилни производители, останали във Формула 1 за началото на 2026, ако не беше въведен настоящият технически правилник. Това заяви директорът на ФИА за едноместните болиди Николас Томбазис в ексклузивно интервю за сайта Grandprix.

Гръцкият специалист изрази убеденост, че Ауди, Форд и Дженерал Мотърс не биха решили да влязат във Формула 1, а Хонда не би се отказала от плановете си да напусне спорта, ако не беше предприета стъпка към по-голяма електрификация.

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Томбазис не скри факта, че пилотите са много недоволни от новите регулации. „Пилотите по дефиниция са доста взискателни клиенти. Не мисля, че сме очаквали да смекчат тона или да не изразят мнението си. Предвидихме много от нещата, от които се оплакват, през двете години преди старта на сезона и се опитахме да направим някои корекции, но не успяхме с действащата система на управление“, заяви той.

Гръцкият инженер призна, че това „реалистично погледнато беше очаквано“. Той добави: „Мисля, че е малко жалко, че трябваше да чакаме толкова късно, преди да започнем да обсъждаме нещата през май и да подготвим пакета за 2027 г. и 2028 г. Смятам, че можехме да го направим няколко години по-рано и тогава нямаше да има цялата тази дискусия. Като цяло, винаги е било предизвикателна цел да имаме разпределение на мощността близо 50 на 50 между двете части на задвижващите системи.“

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Докато пилотите се оплакват на ФИА и Формула 1 относно правилата, Томбазис поясни, че на първо място, регулациите са били съгласувани от производителите, които сега участват в спорта, плюс Порше, които впоследствие се оттеглиха. Той подчерта, че федерацията не е имала властта да наложи собствените си идеи. Директорът на ФИА за едноместните болиди припомни, че разпределението на мощността 50/50 „беше много важна позиция за вече участващите производители и, честно казано, още повече за тези, които трябваше да решат дали искат да бъдат във Формула 1, или не.“

След това той изтъкна, че „не трябва да забравяме, че ако не бяхме въвели тези правила, щяхме да имаме само двама доставчици на задвижващи системи във Формула 1, което според мен щеше да е сериозен проблем.“

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Томбазис очевидно вярва, че само Ферари и Мерцедес биха останали, докато Ауди, Форд, Дженерал Мотърс и Хонда не биха избрали да се присъединят. Според него Рено, които са твърдо решени да електрифицират напълно своите шосейни автомобили до 2035 г., така или иначе биха се оттеглили.

Той също така разкри, че „изискването за много по-силен електрически компонент създаде тези трудности. Когато първите симулации се появиха, някъде през 2022 г., знаехме, че тези проблеми съществуват, но бяхме твърде напреднали в процеса, за да променим нещата, а някои хора бяха ангажирали твърде много ресурси. Това ни постави в леко неизгодна позиция в началото на този сезон.“

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Снимки: Gettyimages

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