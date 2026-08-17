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Боряна Калейн: Момичетата заслужават всичко това, даже и повече

  • 17 авг 2026 | 20:32
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Сребърната ни медалистка от Париж Боряна Калейн беше една от звездите в художествената ни гимнастика, която посрещна родните националки след големия успех на Световното първенство.

Калейн говори пред медиите за силните изяви на доскорошните и колежки на големия турнир.

15 Посрещане на националния отбор по художествена гимнастика

„Радвам се за целия български отбор, защото това е невероятна емоция. Те заслужават подобно посрещане. Знам колко труд полагат всичките момичета и треньорите, като цяло екипът, който работи с момичетата. Те го заслужават, даже и повече. На мен ми носи удоволствие да и отдам това уважение“.

Боряна коментира и приятелството си със Стилияна Николова, нейното силно представяне на Световното и квотата за Олимпиадата.

„Смятам, че мога да и помогна като приятел, защото тя си е изграден състезател. Няма нужда от допълнителна намеса. Има си треньор до нея с който работят от години. Аз просто ще бъда до нея. Ако има нужда тя знае, винаги може да ми звънне“.

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