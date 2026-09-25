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Вилиана Костадинова и Кристиан Манолов на финали на Световното първенство в Пезаро

  • 25 сеп 2026 | 18:56
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Вилиана Костадинова и Кристиан Манолов на финали на Световното първенство в Пезаро

Българската смесена двойка Вилиана Костадинова и Кристиан Манолов се класира за финалите на балансовата комбинация и за многобоя на Световното първенство по спортна акробатика за мъже и жени в Пезаро (Италия).

Националите, които вчера си осигуриха участие и за финала на темпо, влизат след най-добрите осем на баланс с осма оценка 27.440 и в многобоя с общо 55.480, което също е осми резултат.

Втората българска двойка Ралица Кирова и Пламен Янев също игра добре на баланс и е 14-а с 26.620, а в многобоя 12-а с 53.550 точки.

На това Световно първенство конкуренцията при смесените двойки е изключително силна. Показателно е днешното класиране в балансовата комбинация, в която представителките на Израел останаха извън осмицата - на 11-о и 12-о място.

Утре, 26 септември, е финалът на баланс, а в неделя, 27 септември, са финалите в многобоя и темпо с участието на Вилиана Костадинова и Кристиан Манолов.

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