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Треньорката на Стилияна Николова: Големите спортисти трябва да са отдадени на работата

  • 16 авг 2026 | 20:12
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Треньорката на Стилияна Николова: Големите спортисти трябва да са отдадени на работата

Личната треньорка на Стилияна Николова, Валентина Иванова, заяви, че е много щастлива от представянето на своята възпитаничка на Световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт, което е резултат на много труд и лишения.

Стилияна Николова е световна шампионка на бухалки
Стилияна Николова е световна шампионка на бухалки

Николова стана шампионка на бухалки, взе сребро в многобоя, на финала на лента и в отборната надпревара, а освен това завоюва и квота за Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028.

Стилияна Николова завърши Световното със сребро на лента
Стилияна Николова завърши Световното със сребро на лента

"Предполагам, че нейното семейство е толкова щастливо, колкото и аз, може и повече. Поздравявам абсолютно всички българи, поздравявам целия екип, който стои зад нас и до нас, начело с г-жа Раева и Бранимира Маркова. Много сме щастливи. Виждате колко трудно тръгна днешния ден, но завърши много добре. Радваме се на това, което се случи", започна Иванова.

"Знаете ли, усмивката много често разконцентрира хората, така че, за да не сте я видели по-рано е било заради това, че е била много фокусирана и концентрирана в работата си", добави тя пред българските медии във Франкфурт.

"Не мисля, че има нещо скрито. Наистина това са много труд, часове работа и много лишения, но... големите спортисти трябва да са отдадени на работата, на престоя в залите и на силата да победят самите себе си. Надявам се мечтите да продължават все така нагоре", заяви Иванова.

Световната шампионка Стилияна Николова: Следват още по-засилени тренировки
Световната шампионка Стилияна Николова: Следват още по-засилени тренировки

Тя призна, че изпълнението на лента на Стилияна много й е харесало. Българката остана втора, на 0.050 от златото, което взе представителката на домакините Даря Варфоломеев.

"На мен страшно много ми хареса изпълнението на Стили на лента, но тук решават съдиите. Ние контестации за артистичност и изпълнение не можем да подаваме. Естествено, че на мен ми се искаше да е златен медал и тук", добави треньорката и коментира дали спечелената олимпийска квота ще донесе спокойствие в работата им.

"Доста трудно състезание беше в многобоя, изключително напрежение се усещаше в залата. Дали ще работим по-спокойно? То всяка година има Световни и Европейски първенства, има Европейски игри, ще се готвим с пълна сила и за следващата година, така че като дойде 2028-а ще му мислим", завърши Валентина Иванова.

Снимки: БФХГ

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