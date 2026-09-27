Бивш треньор на гимнастичките отново се включи в подготовката им

Бившият старши треньор на националния отбор жени индивидуално по художествена гимнастика Ефросина Ангелова е в национална спортна база „Раковски“ от няколко дни и активно се включи в подготовката на момичетата.

В момента състезателки и треньори са в един от най-вълнуващите периоди - търсят музики, експериментират и творят новите съчетания за предстоящия сезон. Ефросина Ангелова прие с удоволствие поканата на старши треньора Бранимира Маркова и типично в свой стил веднага вдигна градусите в залата с енергия, идеи и вдъхновение.

Както е известно, когато Илиана Раева пое БФХГ през ноември 2012 година и постави началото на централизираната подготовка на националния отбор, именно Ефросина Ангелова беше поканена за първи старши треньор. С вяра и смелост тя поведе българските гимнастички по пътя към бъдещите успехи.

"Със сигурност нейното присъствие в националната база през тези седмици ще донесе ценен опит и много късмет на момичетата преди предстоящите отговорни състезания", написаха от федерацията в социалните мрежи.

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