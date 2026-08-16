Президентът Илияна Йотова поздрави Стилияна Николова за световната титла

Българският трибагреник отново е на световния връх в художествената гимнастика, заяви президентът Йотова и поздрави Стилияна Николова.

Българските вълшебни момичета в художествената гимнастика за пореден път ни дадоха повод за гордост! Благодарим за таланта, труда и силата, с която издигнахте българския трибагреник на световния връх. Това заявява президентът Илияна Йотова по повод успехите на българския национален отбор по художествена гимнастика на Световното първенство в Германия, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Стилияна Николова е световна шампионка на бухалки

След 25 години страната ни има отново индивидуална световна шампионка в лицето на невероятната Стиляна Николова – нежно момиче с огромна воля за победа и борбеност, посочва Йотова по повод триумфа на гимнастичката ни, която през вчерашния ден завоюва и олимпийска квота за игрите през 2028 г. в Лос Анджелис. Държавният глава поздравява още българския ансамбъл за двата бронзови медала на Световното първенство.

„Признателност за всеотдайната работа на президента на Българската федерация по художествена гимнастика Илияна Раева, треньорите и специалистите, които с труда си стоят зад тези успехи“, посочва още президентът. Илияна Йотова изразява увереност, че пред българската художествена гимнастика предстои спечелването на още заслужени титли.

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Във Фейсбук държавният глава Илияна Йотова поздрави Стилияна Николова и се обърна лично към нея. „Скъпа Стили, пътят ти през последните години беше много труден, но днес аз видях, че пламъкът в очите ти заслепява дори блясъка на златния медал“, пише президентът.

Йотова поздрави и българския ансамбъл, треньорите, Българската федерация по художествена гимнастика, както и нейния председател Илиана Раева за медалите и достойното представяне на Световното първенство във Франкфурт. „България се гордее с вас! Заслужавате още много титли!“, заявява още държавният глава.

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По-рано днес Стилияна Николова стана световна шампионка на бухалки на първенството на планетата по художествена гимнастика в германския град Франкфурт. Николова спечели първо злато за България на финали на отделните уреди от 25 години насам след титлата на Симона Пейчева в Мадрид през 2001 година.

Отличието на Стилияна Николова е първо златно и общо пето за страната във Франкфурт след среброто на Николова в многобоя, среброто в отборната надпревара и двата бронза на ансамбъла на финалите на отделните уреди.

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