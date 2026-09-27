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Три българки ще участват на италианския клубен шампионат по художествена гимнастика

  • 27 сеп 2026 | 10:12
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Три българки ще участват на италианския клубен шампионат по художествена гимнастика

Българките Стилияна Николова, Ева Брезалиева и Деа Емилова ще участват на италианския клубен шампионат по художествена гимнастика.

Николова все още не е ясно кой клуб ще представя, Брезалиева ще играе за Eurogymnica - Серия А2, а Емилова за клуб ASD Gymnasium Ginnastica в Серия А2.

В първенството ще стартират най-големите имена на спорта, сред които олимпийската и трикратна световна шампионка Даря Варфоломеев (Германия), рускините София Илтерякова и Мария Борисова, Таисия Онофричук и Полина Карика (Украйна), представителките на Израел Мейтал Сумкин, Альона Тал Франко, Даниела Муниц, Алина Харнаско (Беларус) и други.

Първият етап на шампионата започва на 17-18 октомври, следва 31-октомври-1 ноември, 14-15 ноември, 27-28 ноември и финал на 29 ноември.

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