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Илиана Раева: Много успешен ден за българската художествена гимнастика

  • 16 авг 2026 | 21:28
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Илиана Раева: Много успешен ден за българската художествена гимнастика

Президентът на Българска федерация художествена гимнастика Илиана Раева заяви, че е много щастлива от представянето на тима в последния ден на Световното първенство във Франкфурт, но не само от медалите, но затова, че това е една много голяма крачка в самочувствието и вярата на момичетата.

Във финалния ден българските гимнастички завоюваха четири медала - златен на финала на бухалки и сребърен на лента на Стилияна Николова, както и два бронза на ансамбъла на отделните уреди.

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Стилияна Николова е световна шампионка на бухалки

"Винаги може и още по-добре, но съм страшно щастлива и съм много доволна. Смятам, че лентата на Стилияна също е златен медал, но поздравявам и Даря, която също си заслужава златен медал. За съжаление, правилникът е такъв, че няма как и двете да получат златен медал. Много съм щастлива за двата медала на ансамбъла, тези наши прекрасни момичета, които минаха през истинска голгота, имаха нужда да си повярват, да придобият самочувствие, да разберат, че са силни, така че един много, много успешен във всяко едно отношение за българската художествена гимнастика. Не само медалите, една много голяма крачка в самочувствието и вярата на Стилияна Николова, на момичетата от ансамбъла, за което съм много щастлива. Поздравявам всичките треньори, всички екипи и, разбира се, най-вече многобройните ни фенове за това щастие", заяви Раева.

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"Всеки в нашия екип си има определено място и определено значение за подготовката. Със сигурност е имало начин, по който съм помогнала, но по същия начин са треньорите, не мога да кажа, че по някакъв начин аз съм повлияла те да бъдат по-добре. Разбира се, съм използвала всичките си качества, които имам, да мога да им вдъхна увереност, вяра, за да могат да играят спокойни, концентрирани, максимално мобилизирани. Аз много обичам да бъда при отбора и в тренировките в София, и тук да съм до момичетата и до треньорите, така че не бих казала, че аз съм с някакво специално значение за днешната игра, в никакъв случай", добави тя.

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Според Раева пред всички предстои много работа и битка за още две олимпийски квоти за Лос Анджелис 2028.

"Имаме още една много тежка година. Трябва да се преборим за още две квоти. Предстои ни работа, работа, работа. Беше много хубаво състезание, от което много ясно личи кой с какво ни превъзхожда, къде ние превъзхождаме, знаем ясно какво трябва да надградим, какво трябва да направим. Вече коментираме тези неща. Предстоят ни две трудни, тежки, но и интересни години, в които съм сигурна, че момичетата вече ще очакват със съвсем друго настроение", завърши президентът на БФХГ.

Снимка: БФХГ

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