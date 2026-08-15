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Илиана Раева: Успяхме в едно изключително силно състезание! България се гордее с теб, прекрасна Стили!

  • 15 авг 2026 | 11:34
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Илиана Раева: Успяхме в едно изключително силно състезание! България се гордее с теб, прекрасна Стили!

Президентът на Българската федерация художествена гимнастика Илиана Раева беше изключително щастлива от сребърния медал в многобоя на Стилияна Николова и спечелената квота за Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028.

Стилияна Николова след среброто: Това ще ни даде още повече мотивация и тласък
Стилияна Николова след среброто: Това ще ни даде още повече мотивация и тласък

"Успяхме в едно изключително силно състезание, при невероятна конкуренция! Световна вицешампионка и олимпийска квота! Честито, прекрасна Стили! България се гордее с теб! Бъди още и още… Обичам те!", написа Раева в профила си във Фейсбук.

Велико! Стилияна Николова донесе на България първата квота за Лос Анджелис
Велико! Стилияна Николова донесе на България първата квота за Лос Анджелис

България може да вземе още една квота по-късно днес при ансамблите. Първите три тима в многобоя ще гарантират за страната си участие в Лос Анджелис.

България заема второ място дотук в отборното класиране на Световно във Франкфурт
България заема второ място дотук в отборното класиране на Световно във Франкфурт

Надпреварата е по програма от 12:00 до 19:00 часа българско време. България е в група В, която започва в 14:45 часа.

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Снимки: Startphoto

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