Илиана Раева: Успяхме в едно изключително силно състезание! България се гордее с теб, прекрасна Стили!

Президентът на Българската федерация художествена гимнастика Илиана Раева беше изключително щастлива от сребърния медал в многобоя на Стилияна Николова и спечелената квота за Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028.
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"Успяхме в едно изключително силно състезание, при невероятна конкуренция! Световна вицешампионка и олимпийска квота! Честито, прекрасна Стили! България се гордее с теб! Бъди още и още… Обичам те!", написа Раева в профила си във Фейсбук.
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България може да вземе още една квота по-късно днес при ансамблите. Първите три тима в многобоя ще гарантират за страната си участие в Лос Анджелис.
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Надпреварата е по програма от 12:00 до 19:00 часа българско време. България е в група В, която започва в 14:45 часа.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Startphoto