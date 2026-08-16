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Световната шампионка Стилияна Николова: Следват още по-засилени тренировки

  • 16 авг 2026 | 18:55
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Световната шампионка Стилияна Николова: Следват още по-засилени тренировки

Стилияна Николова отново доказа, че е сред най-добрите гимнастички в света в момента. На Световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт тя стана шампионка на бухалки, взе сребро в многобоя, на финала на лента и в отборната надпревара, а освен това завоюва и квота за Олимпийските игри в Лос Анджелис.

Стилияна Николова е световна шампионка на бухалки
Стилияна Николова е световна шампионка на бухалки

Николова спечели първо злато за България на финали на отделните уреди от 25 години насам след титлите на Симона Пейчева на обръч, топка и бухалки в испанската столица Мадрид през 2001-а година.

"Пълна съм с емоции. Първо искам да поздравя цялата федерация по художествена гимнастика и момичетата от ансамбъла, които днес също се справиха много добре. Благодаря на всички, които са част от този успех, без тях нямаше да се справим", каза Николова след края на шампионата.

"От тук нататък следват още по-засилени тренировки, защото предстоят две тежки години и ще се борим за най-доброто", добави тя.

"Всеки човек има някакви мечти, които преследва в живота си, така трябва и да бъде, но бих искала да си ги запазя за мен", завърши световната шампионка.

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Снимки: Imago

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