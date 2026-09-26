Националният отбор за девойки проведе контролна тренировка преди Балканското първенство

На Национална спортна база „Раковски“ се проведе контролна тренировка на състезателките от националния отбор за девойки (индивидуално), които са на централизирана подготовка за предстоящото Балканско първенство в началото на месец октомври в Истанбул (Турция). Участие взе и Деа Емилова.
На Балканското първенство България ще бъде представена от осем състезателки, като всяка от тях ще изиграе по едно съчетание: девойки старша възраст: Радина Стоянова - обръч, Ава Маказчиева - топка, Александра Петрова - бухалки, София Димова - лента, и девойки младша възраст: Арина Швец - обръч, Миа Александрова - топка, Виктория Евтимов - бухалки и Дария Манчева - лента.
Форматът на състезанието включва отборна надпревара и финали на отделните уреди, съобщават от родната федерация.
В същото време, президентът на БФХГ Илиана Раева и старши треньорът на ансамбъла за жени Весела Димитрова бяха запознати от Християна Тодорова, съдия за България на Световното първенство във Франкфурт през август, с подробния анализ на представянето на българския ансамбъл.
Снимка: Българска федерация художествена гимнастика/ФейсбукДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google