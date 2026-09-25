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  3. Българските гимнастици със синдром на Даун заминаха за Норвегия

Българските гимнастици със синдром на Даун заминаха за Норвегия

  • 25 сеп 2026 | 15:37
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Българските гимнастици със синдром на Даун заминаха за Норвегия

Емилиян Костадинов, Рамона Сикандер и Радена Ангелова заминаха за Норвегия, където ще представят България на международния турнир по спортна гимнастика за спортисти със синдром на Даун.

Състезанието ще се проведе на 26 и 27 септември в зала „Кенхален“ в Льоренскуг. В надпреварата са заявени 48 гимнастички и гимнастици от осем държави.

Тримата представители на Федерацията по адаптирана физическа активност са подготвени от треньорите Дани Алексиев, Ирина Божинова и Иван Цветков.

Освен състезателната програма, в рамките на турнира са предвидени срещи и семинари за съдии и треньори. Форумът ще събере на едно място спортисти и специалисти от различни държави и ще даде възможност за обмен на опит и добри практики в развитието на спортната гимнастика за хора със синдром на Даун.

Българското участие в Норвегия е част от усилията за развитие на адаптираната физическа активност и за създаване на повече възможности за състезателна изява на спортисти с интелектуални затруднения.

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