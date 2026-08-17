Билетите за „Зандвоорт“ свършиха още през април

Гран При на Нидерландия ще загуби постоянното си място в календара на Формула 1 за сезон 2027, а интересът към надпреварата на „Зандвоорт“ е огромен.

Организаторите на състезанието потвърдиха, че билетите за събота и неделя са свършили още през април, но все още има пропуски за петъчния ден.

Who will reign? 🏆 The second half of the season is upon us…



Where immortality awaits.



🎙️ Colin Farrell #F1 pic.twitter.com/bNEHxa8mIW — Formula 1 (@F1) August 16, 2026

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В програмата на уикенда той е определен като „Супер петък“, тъй като заради спринтовия формат, в петък няма да има само тренировки.

Петъчната програма включва по една свободна тренировка за Формула 1 Академи, Формула 1 и Суперкупата Порше, както и квалификацията за спринта във Формула 1.

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Сезонът във Формула 1 се подновява на „Зандвоорт“, като прогнозата е, че уикендът може да бъде засегнат от превалявания, особено що се отнася до спринта във Формула 1 в събота.

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Програма на уикенда за Гран При на Нидерландия във Формула 1

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Снимки: Gettyimages