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Билетите за „Зандвоорт“ свършиха още през април

  • 17 авг 2026 | 16:42
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Гран При на Нидерландия ще загуби постоянното си място в календара на Формула 1 за сезон 2027, а интересът към надпреварата на „Зандвоорт“ е огромен.

Организаторите на състезанието потвърдиха, че билетите за събота и неделя са свършили още през април, но все още има пропуски за петъчния ден.

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В програмата на уикенда той е определен като „Супер петък“, тъй като заради спринтовия формат, в петък няма да има само тренировки.

Петъчната програма включва по една свободна тренировка за Формула 1 Академи, Формула 1 и Суперкупата Порше, както и квалификацията за спринта във Формула 1.

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Сезонът във Формула 1 се подновява на „Зандвоорт“, като прогнозата е, че уикендът може да бъде засегнат от превалявания, особено що се отнася до спринта във Формула 1 в събота.

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 Програма на уикенда за Гран При на Нидерландия във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Нидерландия във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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