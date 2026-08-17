Ландо Норис срещу Макс Верстапен: Пилотът има значение във Формула 1

Световният шампион Ландо Норис настоява, че „по-добрите пилоти“ все още могат да правят разликата във Формула 1, въпреки разочарованието на Макс Верстапен от новите технически правила и създадените по тях автомобили.

Пилотът на Макларън отхвърли твърденията на своя съперник, че на състезателите във Формула 1 „не им е позволено да правят разлика“ заради новите алгоритми за управление на енергията в задвижващите системи.

Who will reign? 🏆 The second half of the season is upon us…



Where immortality awaits.



🎙️ Colin Farrell #F1 pic.twitter.com/bNEHxa8mIW — Formula 1 (@F1) August 16, 2026

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Според пилота на Ред Бул тези алгоритми, които разпределят енергията в изцяло новите двигатели, ограничават способността на състезателите да „правят разлика“, тъй като не могат ръчно да контролират разгръщането ѝ.

Алгоритмите се самообучават как най-добре да разпределят енергията в рамките на една обиколка, което изисква от пилотите да бъдат прецизни, последователни и чисти в карането си, за да не объркват системите. Верстапен смята, че „не ти е позволено да правиш разлика, защото това просто ще те накаже на следващата права“.

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В отговор на тези коментари, Норис обясни, че според него „по-добрите пилоти“ все още могат да направят разликата в завоите.

„Очевидно има някои завои, в които минаването е засегнато от новите правила - като "Пуон" на "Спа", където миналата година можеше да се доближиш до преминаване на пълна газ спрямо някой, който не го прави, и може би да спечелиш половин десета от секундата - заяви Норис на среща с медии. - В някои завои, да, може би разликите се стопяват, но ако си по-добър пилот, все още има завои, в които можеш да опиташ да спечелиш предимство пред останалите, така че не бих казал, че съм напълно съгласен с всичко.“

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„Мисля, че ако караш по-добре, все още ще бъдеш напред на много бързи писти като „Силвърстоун“ и „Спа“; в крайна сметка има по-малко завои, в които можеш да спечелиш време на обиколка.“

„Но на писта като „Хунгароринг“ не мисля, че това изобщо е вярно. Казвате, че това е шанс, в който трябва да направим по-голяма разлика като добри пилоти, но дори не става въпрос за това, че се объркваш от алгоритмите; просто понякога системата прави случайни неща.“

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„Има определени неща, които трябва да се опиташ да правиш понякога, за да помогнеш на батерията; има определени стилове, които може би работят малко повече от предишни години, или трябва да се опиташ да ги прилагаш повече от преди.“

„Това, разбира се, е повече заради батерията, отколкото просто заради колата, бих казал, но дори гумите са се променили малко. Характеристиките на гумите също означават, че има определени неща, при които не можеш да атакуваш толкова, колкото в предишни години с колата; това важи за нашия автомобил.“

„Но всяка кола е много различна, така че не мога да говоря от името на всички останали. Има обаче и много начини, по които трябва да караме тази кола много по-различно, за разлика от миналия сезон, но това е нашата работа.“

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Снимки: Gettyimages