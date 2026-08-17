Как ще се отрази дъждът на битката на "Зандвоорт"?

Сезон 2026 във Формула 1 продължава със спринтов уикенд за Голямата награда на Нидерландия. А прогнозата за времето през уикенда обещава интересни емоции на "Зандвоорт".
В петък, когато ще се проведат единствената свободна тренировка и спринтовата квалификация, прогнозата е за температури от около 20 градуса по Целзий, с 40% вероятност за валежи.
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Очаква се в събота вероятността за дъжд да е най-висока – 45%, особено по време на спринта. Следобедът се очертава с променлива облачност по време на квалификацията за основното състезание. Температурите ще достигнат едва 19 градуса по Целзий.
В неделя феновете може и да видят слънцето да се показва над Нидерландия. Въпреки това се очаква температурите да достигнат само 20 градуса, а вероятността за дъжд е 21%.
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С болидите от 2026 всяко количество дъжд може да направи нещата интересни, тъй като феновете все още не са станали свидетели на истинска мокра и оспорвана сесия тази година, въпреки че бяха близо до такава по време на Гран При на Канада.
Програма на уикенда за Гран При на Нидерландия във Формула 1Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages