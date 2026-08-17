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Как ще се отрази дъждът на битката на "Зандвоорт"?

  • 17 авг 2026 | 13:42
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Сезон 2026 във Формула 1 продължава със спринтов уикенд за Голямата награда на Нидерландия. А прогнозата за времето през уикенда обещава интересни емоции на "Зандвоорт".

В петък, когато ще се проведат единствената свободна тренировка и спринтовата квалификация, прогнозата е за температури от около 20 градуса по Целзий, с 40% вероятност за валежи.

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Очаква се в събота вероятността за дъжд да е най-висока – 45%, особено по време на спринта. Следобедът се очертава с променлива облачност по време на квалификацията за основното състезание. Температурите ще достигнат едва 19 градуса по Целзий.

В неделя феновете може и да видят слънцето да се показва над Нидерландия. Въпреки това се очаква температурите да достигнат само 20 градуса, а вероятността за дъжд е 21%.

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С болидите от 2026 всяко количество дъжд може да направи нещата интересни, тъй като феновете все още не са станали свидетели на истинска мокра и оспорвана сесия тази година, въпреки че бяха близо до такава по време на Гран При на Канада.

Програма на уикенда за Гран При на Нидерландия във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Нидерландия във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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