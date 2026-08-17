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Бивш испански национал разкритикува остро решението на Барселона за продажба на Феран Торес

  • 17 авг 2026 | 12:51
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Бивш испански национал разкритикува остро решението на Барселона за продажба на Феран Торес

Бившият вратар на националния отбор на Испания разкритикува решението на шефовете на Барселона да продадат героя на "ла фуриа роха" Феран Торес в Пари Сен Жермен. Бившият вратар цяло лято изразяваше несъгласието си с напускането на валенсианския нападател и го направи отново в предаването „Ел Партидасо де КОПЕ“. Според Канисарес Барселона се разделя с Феран точно когато футболистът е успял да преодолее трудностите от първите си години и е достигнал момент на зрялост, който го превръща в по-надежден играч.

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Бившият футболист припомни проблемите, които нападателят е имал, когато е напуснал Валенсия, за да отиде в английския футбол, и обясни: „Това е момче, което идва от малък град във Валенсия, отива в Англия и, разбира се, му е трудно да се адаптира в един изключително конкурентен отбор по онова време, където няма място за него и когато играе, го прави без увереност.“

Канисарес смята, че в Барса са постъпили правилно, като са заложили на играча, но вярва, че клубът е взел решението да го продаде точно когато е успял да се адаптира и да покаже най-добрата си версия: „Барса го привлече интелигентно, но и в Барселона му беше трудно да се адаптира. В крайна сметка той се приспособи, стана полезен, намира се в най-добрия момент от кариерата си, вкара гола на финала и точно сега го продават. Всичко е наопаки.“

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Именно поради тази причина бившият вратар не смята, че парите, които Барселона ще получи, са достатъчни, за да оправдаят операцията. Той поставя под въпрос способността на клуба да намери на пазара надежден заместник за тази сума: „Не го подаряваш, защото 50 милиона не са подарък, но за 50 милиона евро, за нападател, който вкарва голове, отиди на пазара и виж какво се предлага за тези пари.“

Санти Канисарес подчерта, че това не е моментно мнение, а позиция, която защитава през цялото лято: „Повтарям тази песен цяло лято, просто не мога да го разбера.“

В Барселона преживяха лято, изпълнено с множество промени. Каталунският гранд привлече Антъни Гордън, Карим Адейеми и Джеси Бисиву, като същевременно продължава да работи по финализирането на трансфера на Родри и завръщането на Жоао Кансело. Освен това клубът все още търси централен нападател, като приоритет е Хулиан Алварес.

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Що се отнася до напускащите, Ансу Фати, Ян Виргили и Иняки Пеня също донесоха приходи в касата на „блаугранас“, докато Роналд Араухо и Марк-Андре тер Щеген бяха изпратени под наем. Най-значимата сделка обаче се оказа тази на Феран Торес, който след четири години и половина на „Спотифай Камп Ноу“ поема към ПСЖ срещу 50 милиона евро – решение, което Санти Канисарес не може да разбере.

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Снимки: Gettyimages

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