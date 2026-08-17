Валдано: Родри струва 35 милиона за Барселона и 40 милиона заради това, което отнема от Реал Мадрид

Легендата Хорхе Валдано, който е бивш играч на Реал Мадрид в периода 1984-1987 г. и треньор на „белия балет“ от 1994 до 1996 г., изрази мнението си относно сделката между Барселона и Манчестър Сити за привличането на Родри срещу 75 милиона евро.

„За мен Родри струва 35 милиона заради приноса му към Барселона и 40 милиона заради това, което отнема от Реал Мадрид“, сподели Валдано в ефира на „Мовистар Плюс Депортес“.

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Валдано, който беше и спортен директор на мадридчани между 2000 и 2004 г., определи трансфера на Родриго Ернандес като „стратегическо попълнение за Барселона“.

„Родри ще има ефект върху играта на Барселона, в това отношение е един от най-добрите в света, но няма да повлияе прекалено много, въпреки че ще постави акцент върху всичко, което Ханзи Флик предлага“, отбеляза аржентинецът.

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Валдано подчерта какво би било въздействието на Родри, който беше в полезрението на Реал Мадрид, но в крайна сметка избра Барса, ако беше преминал в столичния гранд: „Реал Мадрид щеше да направи революция в играта на отбора и щеше да подобри всичко около себе си. Топката щеше да достига до нападателите по-бързо и по-добре. „Това е типът влияние, което оказват играчите, чийто ефект не е толкова върху головете, колкото върху самата игра. В това отношение той е най-добрият играч в света“, завърши Валдано.

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Снимки: Gettyimages