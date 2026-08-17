В Ман Сити продължават да обмислят оферта към Челси за Енцо Фернандес

В Манчестър Сити продължават да обмислят възможността да направят опит да привлекат халфа на Челси Енцо Фернандес, твърди “Скай Спортс”. От “Стамфорд Бридж” бяха поставили краен срок миналия петък за предложения към полузащитника, но “гражданите”, които са свързвани с играча от месеци в крайна сметка не отправиха оферта. Въпреки това в Сити продължават да вярват, че биха могли да вземат играча, ако направят необходимите постъпки. Смята се, че “сините” са поставили цена от 120 милиона паунда за правата на Енцо Фернандес, а самият футболист е отворен към идеята да напусне.

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На “Етихад” тепърва започват изграждането на нов проект с напускането на Джосеп Гуардиола и назначаването на Енцо Мареска. Те вече се разделиха с емблематична фигура в средата на терена като Бернардо Силва, а в близките дни се очаква Родри да бъде продаден на Барселона, което значително ще отслаби халфовата линия на тима. Именно поради тази причина все още е възможно да се търси нов играч в тази зона. От Сити са близо и до привличането на мароканския национал Аюб Буади.

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Снимки: Imago