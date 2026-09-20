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Едисон Йорданов не влезе при важна победа на Беершот

  • 20 сеп 2026 | 01:23
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Едисон Йорданов не влезе при важна победа на Беершот

Беершот постигна четвърта поредна победа и продължава да е лидер във второто ниво на белгийския футбол. Отборът на Едисон Йорданов надви с 1:0 като гост Хаселт, а бившият български национал остана на резервната скамейка.

Двубоят беше равностоен, но Беершот създаде по-чистите положения и стигна до успеха с попадение на Анас Мохамед Хадж в 52-рата минута.

С победата Беершот събра 15 точки и води в таблицата. На второ място е Франк Боран с 12, а толкова има и третият Дендер. Хаселт е на седма позиция с 9 точки.

В следващия кръг Беершот ще посрещне РФК Лиеж.

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