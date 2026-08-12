Полски гранд все още е вариант за Петко Христов, който може да се завърне в Серия "Б"

Оставането на българския защитник Петко Христов за момента в Специя блокира трансферите на клуба, тъй като след изпадането в Серия "С", приоритет номер 1 за ръководството е да намали заплатите, пише Il Secolo XIX в хартиеното си издание. Такова е желанието на клубното ръководство, за да облекчи цялостния бюджет, който вече е планиран за третото ниво на италианския футбол.

Български национал е пред трансфер в полски гранд

Христов беше сред групата играчи, която не взе участие в приятелската среща с Фецанезе, а новите му агенти – германската компания Sports360, усърдно му търсят отбор извън Апенините. Изданието твърди, че преговорите с полския гранд Легия (Варшава) остават отворени, като клубът вече е изразил в началото на трансферния период интерес, но явно има застой. Новото в ситуацията около 27-годишния български капитан на Специя е, че има вариант да остане в Италия. Той е имал разговори с клуба от Серия "Б" Юве Стабия, като „джалоблу“ са проявили интерес, който обаче се развива доста бавно.

Още един българин подписа със Специя

В същото време стана ясно, че Специя ще трябва да поеме и августовската заплата на Христов, тъй като той още е част от тима. А с последното удължаване на договора му той е обвързан с тях до юни 2028 година, като бранителят печели приблизително 700 хиляди евро до тази дата. Българската следа в последната проверка на Специя все пак беше на лице, тъй като новото попълнение – крилото Мерт Дурмуш, който е преотстъпен от Пиза, вкара второто попадение за крайното 2:0.

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