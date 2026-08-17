Георги Павлов: Този сезон ни показа колко много можем да постигнем

Президентът на Българска федерация лека атлетика Георги Павлов публикува в страницата си във Фейсбук обширен анализ след края на Европейското първенство в Бирмингам, в който засегна различни тема, свързани с Царицата на спортовете у нас. На шампионата на Стария континент в английския град българските състезатели завоюваха две бронзови отличия, спечелени от Божидар Саръбоюков и Александра Начева.

С финала на Маринела Нинева в маратонското бягане на европейското първенство в Бирмингам дойде и краят на трите големи първенства, които белязаха този сезон за леката ни атлетика – европейското първенство за юноши и девойки под 18 г., световното първенство за юноши и девойки под 20 г. и шампионатът на Стария континент за мъже и жени. Сезонът беше наситен с още десетки състезания – балканиади за всички възрасти и големите първенства в бяганията извън стадиона и спортното ходене.

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Когато в рамките на няколко седмици България печели европейска и световна титла при подрастващите, а след това и два медала от европейско първенство при мъжете и жените, това вече не е отделен проблясък. Това е знак, че българската атлетика отново изгражда състезатели, способни да бъдат сред най-добрите на различни възрасти.

Бронзовите отличия на Божидар Саръбоюков в скока на дължина и на Александра Начева в тройния скок имат особена стойност. България не беше печелила медал от европейско първенство при мъжете в продължение на 28 години. А последното отличие при жените беше през 2018 г. Зад този успех стоят талант, характер, години труд и треньори, които не са се отказали дори в най-трудните моменти.

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В Бирмингам видяхме и Габриела Петрова, която вече повече от десетилетие защитава мястото си сред най-силните състезателки в света. Видяхме Христо Илиев, който през този сезон върна българския мъжки спринт до резултати, непостигани от десетилетия. Видяхме и останалите ни национали, които показаха, че мястото им е на най-голямата сцена на спорта ни.

Но за мен не по-малко важно е това, което се случи при младите.

България завърши на 14-о място в класирането по медали на европейското първенство до 18 години в Риети и на 17-о място на световното първенство до 20 години в Орегон, в което участваха над 140 държави. През лятото страната ни беше сред първите три сили по спечелени отличия на балканските първенства. Това показва, че имаме не само отделни големи имена, а цяло ново поколение с международен потенциал.

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Медалите са най-видимата част от сезона, но зад тях стоят много други важни резултати - финали, лични рекорди, национални постижения и първи срещи с най-силната конкуренция. Понякога именно едно класиране далеч от почетната стълбичка поставя началото на бъдещия голям успех. Затова всеки български атлет, достигнал до тези първенства, заслужава признание.

Най-голямото предизвикателство е да превърнем този възход в трайна тенденция.

През последната година поставихме състезателите и треньорите в центъра на работата на федерацията. Заедно с нашите партньори осигурихме месечно подпомагане за водещите атлети и за 20 от най-перспективните ни млади състезатели. Въведохме финансови премии за призови класирания, осигурихме качествена екипировка и разширихме възможностите за международни участия.

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Това са само първи стъпки. Подкрепата все още не е достатъчна, но вече има ясно заявена посока – средствата трябва да достигат до хората, които създават резултатите на пистата и в сектора. Затова искам да бъда разбран правилно от клубовете - искаме да кумулираме финанси, с които да подкрепим младите ни таланти.

Особено важно е да не губим младите атлети в най-трудния момент от развитието им – прехода към състезанията при мъжете и жените. България не може да си позволи да изгражда европейски и световни шампиони при подрастващите, които няколко години по-късно напускат спорта, защото не могат да се издържат. Талантът е само началото. За да се превърне в голямо спортно майсторство, са необходими време, спокойствие и последователна подкрепа.

Затова ще продължим да търсим нови партньори и да показваме на бизнеса, че българската атлетика заслужава инвестиции. Тя има своите звезди, своите вдъхновяващи истории и едно младо поколение, което тепърва ще ни носи радост.

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Голямата ни битка остава развитието на атлетическата инфраструктура. София има нужда от съвременни условия за нормална целогодишна подготовка. Българската атлетика трябва да има свой дом и условия, отговарящи на нейното място в олимпийския спорт.

Този сезон ни показа колко много можем да постигнем, когато талантът, трудът и подкрепата вървят в една посока. Показа ни и колко работа още предстои.

Благодаря на всички атлети и треньори, на клубовете, партньорите, Министерството на младежта и спорта, медиите и привържениците на леката атлетика. Всеки от тях има своя принос към постигнатото.

Медалите от това лято вече са част от историята. Нашата отговорност е да направим така, че следващите да не бъдат чакани още години.

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