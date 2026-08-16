Душан Косич: Трябва да вдигнем главите и да бъдем по-добри

Старши треньорът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич сподели първите си впечатления след поражението на тима с 1:2 от Дунав (Русе) в мач от петия кръг на efbet Лига.

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"Доволен съм от първото полувреме. Играхме добре и имахме своите положения. С няколко индивидуални грешки дадохме на съперника да се върне в мача. Трябва да се развиваме, не сме достатъчно добри. Част от решенията на реферите не бяха коректни. Опитахме, но сме далеч от това, което искаме. Трябва да си заслужиш късмета. Част от играчите играха много добре, но това не е достатъчно. Очакваме повече от важните играчи, които правят доста грешки. Трябва да вдигнем главите и да бъдем по-добри. Надявам се, че ще имаме повече късмет. Искам да благодаря на феновете, които бяха с нас до края", заяви треньорът на Локомотив.

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