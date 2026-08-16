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Бойчев: Беше доста сложен мач

  • 16 авг 2026 | 23:20
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Атакуващият халф на Дунав (Русе) Кристиян Бойчев говори след важния успех с 2:1 над Локомотив (Пловдив) в мач от петия кръг на efbet Лига.

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"Беше доста сложен мач, който не започна добре, но заслужихме да победим, защото показахме много характер. Тези три точки ни дават самочувствие. Надявам се в следващите мачове да продължим с победите. Натиснахме ги през втората част и успяхме да вкараме попадения. Много е хубаво, когато бележиш", заяви талантливият халф.

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