Бойчев: Беше доста сложен мач

Атакуващият халф на Дунав (Русе) Кристиян Бойчев говори след важния успех с 2:1 над Локомотив (Пловдив) в мач от петия кръг на efbet Лига.

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"Беше доста сложен мач, който не започна добре, но заслужихме да победим, защото показахме много характер. Тези три точки ни дават самочувствие. Надявам се в следващите мачове да продължим с победите. Натиснахме ги през втората част и успяхме да вкараме попадения. Много е хубаво, когато бележиш", заяви талантливият халф.

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