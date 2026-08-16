Локо (Пд) без Умарбаев и срещу Дунав

Представителният отбор на Локомотив (Пловдив) се изправя срещу Дунав в мач от 5-ия кръг на efbet Лига. Двубоят е днес от 21:15 часа на “Лаута”.

От групата отпада Парвизджон Умарбаев. Капитанът на "смърфовете" продължава да лекува разтежение, което няма да му позволи да вземе участие срещу "драконите". Сред 20-те попаднаха новото попълнение Райън Ляйтън, както и юношата от втория тим Димитър Мрънков.

Локо (Пд) и Дунав излизат за важни три точки на "Лаута"

Групата на Локомотив: Боян Милосавлиевич, Петър Зовко, Адриан Кова, Далил Али, Андрей Киндриш, Денис Кирашки, Милан Петрович, Тодор Павлов, Лукас Риян, Ефе Али, Миха Търдан, Александър Александров, Райън Ляйтън, Ивайло Иванов, Йоан Джелепов, Жулиан Лами, Севи Идриз, Крист Лонгвил, Димитър Мрънков, Аксел Велев

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google