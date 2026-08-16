Хонда разкри кога очаква отново да бъде сред водещите доставчици на двигатели

Първите месеци от партньорството на Хонда с Астън Мартин бяха изключително трудни, но японският производител вече гледа смело напред.

Проектът на Хонда във Формула 1 изглежда напълно различно от славните години с Ред Бул по отношение на персонала. Това е накарало компанията да осъзнае още през януари, че началото на тази нова ера ще бъде проблематично – дори повече от очакваното, както признава генералният мениджър на пистата и главен инженер Шинтаро Орихара.

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На „Зандвоорт“ японският производител ще представи първото си за годината подобрение ADUO, което е изцяло фокусирано върху двигателя с вътрешно горене. Тази стъпка има за цел да върне Хонда в „състезателното поле“ по отношение на мощността на двигателя, въпреки че ще са необходими още няколко подобрения, за да се навакса изоставането. Развитието ще продължи и през 2027 година, която вече е основен фокус зад кулисите.

„За 2027 имаме малко по-различни регулации за дебита на горивото, но програмата ни за развитие остава същата. Трябва да подобрим още повече работата на двигателя с вътрешно горене.



„Така че ще продължим да се фокусираме върху подобряването на производителността на нашия двигател с вътрешно горене и искаме да направим по-големи стъпки в тази посока през 2027 г. Това е основният ни фокус“, заяви Орихара в ексклузивно интервю за motorsport.com.

Освен подобряването на двигателя с вътрешно горене, интеграцията в шасито също е ключов приоритет за следващата година. Новият двигател и шаси предоставят възможност за по-добра интеграция на задвижващата система на Хонда в дизайна на Ейдриън Нюи, признава Орихара.

Астън Мартин направи успешен първи тест с новия двигател на Хонда

В началото на тази година имаше много дискусии относно предполагаемите изисквания на Нюи в последния момент и сложността, която те носят. Но с натрупания едногодишен опит в съвместната работа се откриват възможности за подобряване на интеграцията за следващия сезон.

„Разговаряме в тясно сътрудничество с Астън Мартин, за да интегрираме по-добре нашата задвижваща система в новото им шаси. Така че, да, сега се фокусираме върху разработването на добър двигател за 2027 г. и също така работим усилено с Астън Мартин зад кулисите.“

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Предишният период на Хонда във Формула 1 също започна трудно, но в крайна сметка завърши със световни титли заедно с Ред Бул и Макс Верстапен. Предвид настоящите трудности, никой в Силвърстоун (Астън Мартин) или Сакура (Хонда) все още не мисли за победи, камо ли за световни титли, но миналото дава увереност, че в дългосрочен план може да се постигне нов обрат.

Запитан за очаквания график за достигане на конкурентното ниво, към което се стреми Хонда, Орихара разкри: „Трудно е да се посочи точен времеви мащаб във Формула 1, защото нашето представяне винаги е относително спрямо другите конкуренти.



„След лятната пауза искаме да се върнем в състезателното поле, а след това работим усилено във фабриката, за да направим още по-голяма стъпка за 2027, но, отново, трябва да бъдем реалисти.



„Така че мисля, че в началото на 2027 може би все още няма да имаме най-добрата задвижваща система, но ще бъдем по-близо до водещия конкурент. И след това ще продължим да натискаме здраво, за да станем топ конкурент, надявам се, през 2027 или 2028.“

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Това означава, че Хонда иска отново да бъде еталон във Формула 1 до края на следващия сезон или в началото на кампанията през 2028 г., или поне да се върне сред водещата група производители на задвижващи системи.

Може ли надеждността отново да се превърне в проблем през 2027 г.?

Наваксването на изоставането обаче не е единственият аспект, който Хонда трябва да вземе предвид за следващата година.

Всички производители трябва да бъдат подготвени и за обявените промени в дебита на горивото. Те са част от по-широкия преход към съотношение 58-42 между двигателя с вътрешно горене и електрическата мощност през 2027, последвано от планираното съотношение 60-40 през 2028.

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„Най-предизвикателната точка в това вероятно ще бъде надеждността. Дори дебитът на горивото да не се променяше, пак щяха да са необходими разработки по надеждността от наша страна, ако подобрим производителността. Но това така или иначе се очаква.



„Но сега увеличаваме и дебита на горивото, така че изискванията по отношение на надеждността ще бъдат доста големи. За нас става въпрос за подобряване на горенето и на всичкото отгоре увеличение на дебита на горивото“, каза Орихара.



„Ще има големи изисквания за надеждност, а времето за разработка е доста кратко. Така че мисля, че това е предизвикателна точка, но благодарение на ФИА те направиха разумни стъпки.



„Ако трябваше да получим голямо увеличение наведнъж, това щеше да е сериозен проблем. Но сега, след като го разделиха на две стъпки, числото е разумно по отношение на повишаването на мощността, като се има предвид, че трябва да се грижим и за шоуто. Все още ще бъде предизвикателство за надеждността, но мисля, че това е добро решение“, завърши японецът.

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Снимки: Gettyimages