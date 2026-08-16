Ред Бул с предупреждение към съперниците след осъзнаването на "суровата реалност"

Шефът на Ред Бул, Лоран Мекис, вярва, че отборът ще разполага с всички необходими съставки, за да се бори за титлите във Формула 1 през 2027, след като е осъзнал „суровата реалност“ в Австралия.

В началото на сезона RB22 изоставаше от темпото на водещите Мерцедес W17 и Ферари SF-26, като Макс Верстапен и Исак Хаджар бяха в битка с MCL40 на Макларън за позицията на трета и четвърта най-добра кола.

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За разлика от Мерцедес и Ферари, както Ред Бул, така и Макларън не успяха да прехвърлят фокуса си върху 2026 по-рано, заради битката между двата отбора за титлата през 2025. Тогава Верстапен предприе невероятна атака за шампионската корона, като в крайна сметка остана само на две точки от Ландо Норис.

Това допълнително развитие на автомобила за 2025 имаше последващ ефект върху този за 2026. Освен това отборът за първи път стана производител на задвижващи системи със собствения си отдел Ред Бул Пауъртрейнс, чийто агрегат се оказа изненадващо конкурентен.

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Въпреки оптимизма след предсезонните тестове, Мекис описа усещането, когато отборът пристигнал в Австралия за откриването на сезона и открил истинската си позиция в подреждането. Той също така предупреди съперниците на Ред Бул, че догодина нещата в Милтън Кийнс ще бъдат подредени както трябва.

„Пристигаш в Мелбърн и получаваш тези огромни позитиви: тъмният облак вече го няма и всъщност ще се борим този сезон, по един или друг начин; ще се борим“, сподели Мекис пред RACER за чувствата си в Австралия.



„Но след това идва суровата реалност, че си на 1.2 секунди от темпото, което, честно казано, е доста логично, ако се замислите колко късно натискахме миналата година. В някои отношения виждате това и при нашите приятели от Макларън тази година, а ние вероятно натискахме дори по-здраво и по-късно от тях миналата година.



„Така че, ако комбинирате това с изграждането на задвижващата система тук, добре, бяхме на 1.2 секунди – част от това идваше от шасито, част от задвижващата система – но усещахме, че можем да се борим. Колкото и публиката и може би по-широката аудитория да бяха изненадани, че казахме: „О, момчета, ще бъдем четвъртият отбор и го приемаме като позитив в момента“, тогава, разбира се, когато си на състезателния уикенд и видиш реалността с три други отбора пред теб, това не е много приятно усещане.



„Но Ред Бул Рейсинг направи това, в което е невероятен – темпо на развитие, и сега, само половин сезон по-късно, по-голямата част от тези 1.2 секунди е стопена. Вероятно ни остават последните 0.3 секунди в сравнение с най-доброто темпо. Много добре знаем, че последните 0.3 секунди са най-трудните и само времето ще покаже дали ще успеем да ги наваксаме.



„Но трябва да отдам дължимото на екипа на Пиер [Ваше] и на екипа на Бен [Ходжкинсън] за постигнатото през тези няколко месеца, четири, пет месеца – за да ни върнат към нормалността да се борим за победа в един ден или за подиум в следващото състезание. Не мисля, че влизаме в следващата година с някакво изоставане в сравнение с Мерцедес, Макларън или Ферари. Това не означава, че ще бъдем ние или те, или каквото и да е. Това означава, че ще има четири топ отбора, които ще имат сравнително равни шансове да развият колите си, за да се борят за титлата догодина“, добави ръководителят на Биковете.

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Снимки: Gettyimages