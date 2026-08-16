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Преди 28 години Михаел Шумахер спечели една от най-великите си победи

  • 16 авг 2026 | 14:19
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Преди 28 години Михаел Шумахер спечели една от най-великите си победи

На този ден, 16 август, преди точно 28 години Михаел Шумахер спечели своята може би най-легендарна победа в кариерата във Формула 1. Германецът, тогава все още като двукратен световен шампион, триумфира в Гран При на Унгария с една много агресивна стратегия с три спирания в бокса.

Шумахер стартира трети на „Хунгароринг“, зад двамата пилоти на Макларън Мика Хакинен и Дейвид Култард. Тримата запазиха позициите си в първите обиколки и направи своето първо спиране за гуми и гориво в края на 25-ата от 77 обиколки. Обиколка по-късно боксът бе посетен и от Култард, който обаче се върна на трасето зад Шумахер, чийто първи тур със свежите гуми бе много силен.

Малко по-късно Хакинен също прави своята първа визита в бокса, но финландецът успява да запази позицията си пред Шумахер, поне при тези спирания. При вторите обаче германецът прескача пилота на Макларън, благодарение на малко по-късия му стоп.

Това обаче не е краят на битката за победата на трасе, на което изпреварванията традиционно са много трудни. За да стигне до успеха Шумахер трябва да отвори достатъчно голяма преднина пред Хакинен, която да му позволи да запази първата позиция и след третото си спиране в бокса. Хакинен и Култард са със стратегии със само две спирания в бокса.

Тогавашният технически директор на Ферари Рос Браун, който е мозъкът зад тази стратегия, казва прословутите си думи към Шумахер: „Михаел, имаш 19 обиколки, за да отвори преднина от 25 секунди. Трябват ни 19 квалификационни обиколки от теб“. На тази инструкция германецът отговаря: „Добре, благодаря“.

Шумахер успява да отвори въпросните 25 секунди и се връща на първата позиция след третата си визита при механиците на Ферари. Така той успява да запише една от най-великите си победите във Формула 1, която му позволява да се доближи на седем точки от Хакинен в битката за титлата, вместо да изостава с 15.

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Снимки: Gettyimages

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