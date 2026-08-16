Карлос Сайнц удължава договора си с Уилямс до дни?

Карлос Сайнц е близо до удължаване на договора си с отбора на Уилямс, съобщава Marca. Очакванията са това да се случи в следващите дни, вероятно още преди подновяването на сезон 2026.
Бъдещето на испанеца е една от неизвестните на пазара на пилотите за 2027 година, а според Marca той се е съгласи да удължи контракта си с Уилямс, но за само един сезон. Този нов контракт ще бъде гарнират и с увеличение на възнаграждението на Сайнц, който в момента получава по 13 милиона евро годишно.
Испанецът се присъедини към отбора от Гроув в началото на 2025 година, след като загуби мястото си във Ферари. В първия си сезон с британския екип Сайнц се качи два пъти на подиума, след като финишира трети в Азербайджан и Катар, въпреки че Уилямс беше насочил целия си фокус върху изцяло новите правила, които бяха въведени в началото на сезон 2026.
Уилямс обаче загуби позиции в началото на новата ера, което определено не се хареса както на Сайнц, така и на съотборника му Алекс Албон. Именно поради тази причина представители на Сайнц са започнали разговори с конкурентни отбори, но изглежда не са намерили никаква алтернатива за сезон 2027 и така испанецът ще остане в Уилямс поне още една година. На този етап бъдещето на Албон в Уилямс официално все още не е сигурно.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages