Вратар на Лийдс е пред трансфер в Торино

Вратарят на Лийдс Лукаш Пери е пред трансфер в Торино. Сделката може да достигне до 15 милиона евро, съобщава Фабрицио Романо, който добавя, че 28-годишният бразилски страж е казал „да“ на преминаването си в италианския клуб.

Двете страни са се споразумели за първоначален договор за наем на цена от 1 милион евро с опция за закупуване на Пери за допълнителни 14 милиона евро. Вратарят, който прекара един сезон с Лийдс в Премиър лийг, загуби позиции на „Елънд Роуд“ след привличането в началото на месеца на английския национал Джеймс Трафърд за 52 милиона евро. В състава на йоркширци Пери е съотборник с българския национал Илия Груев.

🚨🐂 Lucas Perri, on the verge of joining Torino from Leeds United on €1m loan with €14m buy option clause.



The Brazilian GK said yes to the proposal with formal steps now expected to follow. pic.twitter.com/jeL9MiNXZo — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2026

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Снимки: Gettyimages