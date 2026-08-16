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  3. Вратар на Лийдс е пред трансфер в Торино

Вратар на Лийдс е пред трансфер в Торино

  • 16 авг 2026 | 18:10
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Вратар на Лийдс е пред трансфер в Торино

Вратарят на Лийдс Лукаш Пери е пред трансфер в Торино. Сделката може да достигне до 15 милиона евро, съобщава Фабрицио Романо, който добавя, че 28-годишният бразилски страж е казал „да“ на преминаването си в италианския клуб.

Двете страни са се споразумели за първоначален договор за наем на цена от 1 милион евро с опция за закупуване на Пери за допълнителни 14 милиона евро. Вратарят, който прекара един сезон с Лийдс в Премиър лийг, загуби позиции на „Елънд Роуд“ след привличането в началото на месеца на английския национал Джеймс Трафърд за 52 милиона евро. В състава на йоркширци Пери е съотборник с българския национал Илия Груев.

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Снимки: Gettyimages

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