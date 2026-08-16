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Направил сензация в Белгия е напът да оглави Шотландия

  • 16 авг 2026 | 11:30
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Направил сензация в Белгия е напът да оглави Шотландия

Бившият старши треньор на Унион Сен Жилоаз и Монако Себастиан Поконьоли ще бъде  назначен за нов селекционер на Шотландия, съобщава Press Association. Шотландската футболна асоциация е близо до споразумение 39-годишният белгиец да бъде назначен за заместник на Стив Кларк, а сделката може да бъде потвърдена в началото на следващата седмица. Бившият белгийски национал изведе Унион Сен Жилоаз до титлата през сезон 2024-25 в първия си сезон като старши треньор.

Поконьоли ще бъде вторият чуждестранен мениджър на Шотландия след бившия селекционер на Германия Берти Фогтс, който имаше период от две години и половина начело в началото на века. Поконьоли преди това е работил с млади играчи в Унион, както и в Белгия и Генк. Бившият ляв бек на Уест Бромич и Брайтън премина в Монако през октомври миналата година, но беше уволнен в края на сезона.

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Поконьоли изведе Монако до елиминационната фаза на Шампионската лига, където загубиха от Пари Сен Жермен. Те обаче пропуснаха квалификациите за турнира този сезон, след като завършиха на седмо място в Лига 1, което им осигури място в плейофите на Лига на конференциите.

Кларк се оттегли, след като отпадането на Шотландия от груповата фаза на Световното първенство през 2026 година. Това беше потвърдено през юни, въпреки че подписа нов четиригодишен договор в подготовката за турнира. Бившият мениджър на Уест Бромич и Килмарнък изведе Шотландия до първите им три големи турнира на века по време на седемгодишния си мандат.

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