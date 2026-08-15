Мария Перес и София Фиорини поставиха нови световни рекорди в полумаратона и маратона в спортното ходене в Бирмингам

Испанката Мария Перес и италианката София Фиорини поставиха нови световни рекорди съответно в дисциплините полумаратон и маратон от турнира по спортно ходене на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам.

Перес направи постижение от 1:30.06 часа и покри с разлика поставените стандарти на Световната атлетика, за да получи първото си европейско злато от 2018 насам. Фиорини завърши маратона с време 3:15:11 часа, подобрявайки с над 10 минути досегашното си върхово постижение.

Дисциплините полумаратон и маратон са изцяло в турнира по спортно ходене и са официални състезания от 1 януари. Световната атлетика постави 1:30:30 часа като стандарт за по-късата дистанция на 21.0975 км, която замества доскорошната 20 км. За дългата стандартът е 3:17:00 часа.

Перес, световна рекордьорка и четирикратна шампионка на планетата на 35 км, победи италианката Александрина Михай, а украинката Людмила Оляновска остана трета. Фиорини пък завърши втора на отборното световно първенство в Бразилия през април с време 3:25:42 минути, но в Бирмингам тя се откъсна 10 км преди финала и стана абсолютно недостижима за останалите.

Look at what it means 🥹



María Pérez is your new Women's Half Marathon Walk WORLD RECORD holder 👑#Birmingham2026 pic.twitter.com/ytavMqMVa8 — Birmingham 2026 (@birmingham2026) August 15, 2026

Полякинята Катаржина Здзебло завърши на четири минути и половина зад италианката, а испанката Ракел Гонсалес остана трета.

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Снимки: Gettyimages