О'Конър е новата европейска шампионка в седмобоя

Пред огромна група ирландски фенове на стадион “Алекзандър“ Кейт О'Конър спечели втория златен медал за Ирландия на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. В едно оспорвано и завладяващо състезание, в което лидерската позиция се сменяше многократно, О'Конър успя да запази челното място и триумфира с нов национален рекорд от 6751 точки.

В отделните дисциплини О'Конър записа 13.30 сек на 100 м/пр, 1.86 м в скока на височина, 13.96 м в тласкането на гюле, 23.79 сек на 200 м, 6.55 м в скока на дължина, 50.16 м на копие 2:11.74 мин на 800 м.

Нидерландката Емма Оостервегел спечели сребърния медал в седмобоя с актив от 6713 точки, което беше и личен рекорд. Нейната сънародничка Софш Доктър също записа лично постижение от 6664 точки за бронзовото отличие.

За О'Конър това беше първо европейско отличие на открито, след като имаше бронз в петобоя в зала от Апелдорн миналата зима.

Голямата звезда на домакините Катарина Джонсън-Томпсън, която имаше проблеми с контузия, остана на 21-ва позиция с 5790 точки.

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Снимки: Gettyimages