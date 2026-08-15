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Йоринде ван Клинкен с европейско злато на диск след среброто на гюле

  • 15 авг 2026 | 00:33
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Нидерландската атлетка Йоринде ван Клинкен спечели златния медал в хвърлянето на диск на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. По-рано през седмицата тя завоюва и сребро в тласкането на гюле. Ван Клинкен триумфира с 67.67 м.

По-рано тази седмица 26-годишната Ван Клинкен спечели и сребърен медал в тласкането на гюле, постигайки нов личен рекорд от 19.64 метра. Сега тя е и европейска шампионка в хвърлянето на диск – първата нидерландка в историята с подобно постижение. С резултат от 67.67 метра тя победи конкуренцията си с почти два метра. Среброто отиде при германката Шанис Крафт с 64.49 м, а бронзът при шведката Ванеса Камга с 63.66 м.

На Европейското в Рим преди две години Ван Клинкен отново спечели медали и в двете дисциплини, но тогава и двата бяха сребърни.

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