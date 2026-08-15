Разследваният за допинг германец Оуен Анса спечели европейското злато на 200 метра

Германският спринтьор Оуен Анса, който е разследван от националната антидопингова агенция на страната си, спечели втория си медал от Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам (Великобритания). Той триумфира със златото на 200 метра с време от 19.95 секунди.

Бягайки със силен попътен вятър (+2.5 м/с), Анса беше трети на средата на дистанцията (10.40 сек), но направи по-силен финален спринт от останалите и спечели със значителна преднина пред представителя на Великобритания Зарнел Хюз (сребро с 20.16 сек). Италианецът Есеоса Фостин Десалу и швейцарецът Тимоте Мументалер се поздравиха с бронзови отличия, след като дадоха равни резултати до хилядни - 20.26 (.251).

С това 25-годишният атлет добавя втори медал към бронза си на 100 метра от вторник, когато завърши с време 10.19 секунди зад британската двойка Ромел Глейв (злато с 10.09 сек) и Джеремая Азу (сребро с 10.16 сек).

НАДА, германската антидопингова агенция, обяви миналия петък, че е изпратила “уведомително писмо за обвинение“ до Анса относно предполагаемо нарушение на правило 2.3 от националния им кодекс, за което настоява за четиригодишно наказание. Случаят касае извънсъстезателен допинг тест на 9 юли, ден преди участието му на 100 метра на Диамантената лига в Монако.

НАДА е започнала “производство“ срещу него, написа организацията в прессъобщение, публикувано миналия петък, като посочва “отказ или неявяване за предоставяне на проба“ съгласно правило 2.3. Това обаче не включва задължително временно спиране на състезателните права, което му позволи да участва на Европейското първенство.

Анса “няма да приеме“ предложената санкция, заяви неговият адвокат д-р Райнер Тарек Черкех в изявление пред “Ди Атлетик“. “Нашият клиент в нито един момент не е отказвал да се подложи на допинг тест“, каза д-р Черкех. “Той в нито един момент не е отказвал да даде проба. И в нито един момент не е казвал, нито е създавал впечатление, че не желае да се подложи на допинг тест.“

В интервю за германска медия Анса разказва, че допинг ченге е пристигнало в дома му, докато той е тръгвал към летището за Монако. Той твърди, че не е могъл веднага да даде уринна проба, тъй като наскоро е използвал тоалетната, и не е бил информиран за последствията от непредоставянето на проба.

В кодекса на НАДА избягването се дефинира като “отказ или пропуск, без убедителна причина, да се предостави проба след надлежно уведомяване от упълномощено лице“. Небрежното поведение, като например атлетът да не се намира на посоченото от него място съгласно политиката за местонахождение (атлетите трябва да посочват едночасов прозорец всеки ден за внезапни проверки), се счита за също толкова сериозно нарушение, колкото и умишленото избягване.

От “Ди Атлетик“ са се свързали за коментар с НАДА, представителя на Анса и германската федерация по лека атлетика.

От НАДА заявяват, че в случай на наказание всички резултати на атлета от 9 юли насам ще бъдат анулирани. Това би включвало отнемане на двата му европейски медала, както и на националните титли на Германия на 100 и 200 метра, които той спечели в края на юли. Всякакви парични награди също ще трябва да бъдат върнати. Анса е споделил, че е бил тестван в Монако в деня на бягането си на 100 метра (10 юли) от Световната антидопингова агенция, а три дни по-късно отново от НАДА.

Предложеното от НАДА наказание е четири години, което е стандартен срок за антидопингово нарушение. Агенцията обаче би го намалила на три години, ако Анса признае вината си. Подобна санкция би го лишила от участие на следващите Олимпийски игри през 2028 г., но би му позволила да се състезава на Световното първенство през 2029 г. Наказанието ще влезе в сила едва след окончателно решение (от НАДА или друг орган) или след признаване на вина.

Съгласно правилата, Анса има 20 дни след получаване на уведомителното писмо, за да приеме санкцията или да поиска започване на дисциплинарно производство, което би пренесло случая в Германския спортен арбитражен съд.

Анса, деветкратен шампион на Германия, се състезава на Световното първенство в Токио миналия септември и на Олимпийските игри в Париж през 2024 г. И на двете състезания той не успя да премине сериите си, но през 2026 г. се радва на пробивен сезон с лични рекорди на 60 метра (6.55 сек) и 200 метра (20.04 сек), като последният го нарежда сред 30-те най-бързи мъже на половин обиколка тази година. В началото на юни той стана първият германец, слязъл под 10 секунди на 100 метра при позволен вятър, с време от 9.98 секунди в Бавария.

Не се очаква той да участва във финалите на щафетите този уикенд – 4х100 метра за мъже и смесена щафета 4х100 метра, тъй като евентуално наказание би означавало целият отбор да загуби медалите си.

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Снимки: Gettyimages