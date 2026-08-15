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Домакински успехи в Хисаря, триумф за Велизар Веришапков и Любомира Милошева

  • 15 авг 2026 | 14:47
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Домакински успехи в Хисаря, триумф за Велизар Веришапков и Любомира Милошева

Велизар Веришапков и Любомира Милошева спечелиха шестия кръг от веригата „А1 атлетика за младежи“, който се проведе на стадион „Крепост“ в Хисаря.

Победа за местния атлетически клуб Хисаря записа Велизар Веришапков, който набра 225 точки, а при момчетата шампионка е Любомира Милошева (Рилски атлет, Самоков) със 194 точки.

Веришапков финишира за 7.7 секунди на 60 метра и постигна 5.42 на скок дължина. Конкуренция му бе Андрей Младенов (Бдин Видин), който поведе с 2 точки след втората дисциплина със 7.77 на 60 метра и 5.48 на скок дължина. Веришапков бяга с 20 секунди по-бързо от Младенов на 800 метра с 2:31.9 срещу 2:51.6 и триумфира в крайното класиране. Младенов задържа втората позиция с 208. Йордан Ангелов (Лудогорец Разград) заслужи третото място с 208 – само на точка от среброто и 8.2 на 60 метра, 5.03 на скок дължина и 2:22.2 на 800 метра.

При момичетата Любомира Милошева започна с 8.6 на 60 метра и само Габриел Кръстева (Бдин Видин) бе по-бърза от нея с 8.5.  Милошева взе предимство на скок дължина с 4.69 срещу 4.03 на Кръстева, а Ния Петрова (Рилски атлет Самоков) скочи 4.31 и се придвижи на сребърна позиция със 164 точки. Милошева подпечата преимуществото си с 1:49.5 на 600 метра, а Габриел Кръстева остана трета със 157 точки.

По традиция всички деца получиха награди от А1 и БФЛА, които бяха връчени от Ирен Саръбоюкова (сестра на Божидар Саръбоюков) – национална състезателка, шампионка на България на скок дължина и скок височина за жени за 2026, и Никола Ченгелски, представител на община Хисаря от отдел „Просвета“.

Атлети от София, Хисаря, Видин, Самоков, Казанлък, Разград и Монтана участваха в този кръг, съобщават от БФЛА.

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