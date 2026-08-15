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Габриел Бортолето очаква дългосрочно бъдеще в Ауди

  • 15 авг 2026 | 15:50
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Габриел Бортолето очаква да остане в Ауди в дългосрочен план, заявявайки, че има споразумение с швейцарско-германския отбор от Формула 1, което обхваща следващите няколко сезона.

Бразилецът се присъедини към тима през 2025 за последния му сезон като Заубер и спечели 19 точки в дебютната си година. През 2026 той е отбелязал 10 от общо 12-те точки на Ауди. Към момента Бортолето заема 14-о място в шампионата, на осем точки зад Оливър Беарман от Хаас.

Гран При на Белгия безспорно беше връхната точка в сезона му досега. Там той се класира девети на писта, на която от Ауди очакваха да имат затруднения предвид дефицита в мощността спрямо другите водещи производители. След като стартира осми благодарение на наказанието на Ландо Норис, Бортолето удържа позицията си и отби късна атака от страна на Арвид Линдблад, за да си осигури четири точки.

Габриел Бортолето отново защити новите правила във Формула 1
Габриел Бортолето отново защити новите правила във Формула 1

Докато Ауди преминава през сезон на учене и адаптация към живота на заводски отбор във Формула 1, Бортолето споделя, че запазва вярата си в дългосрочните амбиции на тима. В разговор с бразилското издание на motorsport.com, пилотът от Сао Пауло заяви, че остава обвързан с отбора за следващите няколко години.

Ауди се представя по-добре от очакваното в дебютния си сезона във Формула 1
Ауди се представя по-добре от очакваното в дебютния си сезона във Формула 1

„Доколкото мога да кажа, защото това е поверителна информация, нека просто кажем, че няма клаузи. Имам дългосрочен договор с Ауди. Вече съм го казвал: ще бъда с Ауди догодина, и не само догодина, но и през следващите години.

„Намерението, и винаги съм го казвал от самото начало, е, че това е дългосрочен проект. Матиа [Биното] винаги говори за 2030. Така че нека го кажем така. Това е проект, в който наистина вярваме. Аз повярвах в него, когато се присъединих към тях, те вярват в моя потенциал и това е, което мога да кажа. Нещо дългосрочно е.

„Много съм развълнуван. Тази година беше първата стъпка – изграждане на нова кола и нов двигател. Следващата година ще бъде още една стъпка и тогава ще можем да започнем да прилагаме нещата на практика“, каза Бортолето.

Без повече промени в мотора на Ауди до края на сезона
Без повече промени в мотора на Ауди до края на сезона

Бортолето призна, че не е напълно ясно дали съотборникът му Нико Хюлкенберг също има договор за следващата година, но подчерта, че изключително много се наслаждава на работата си с ветерана от Германия. Двамата са развили добри работни отношения, а през последните 18 месеца Бортолето демонстрира, че може да се мери по скорост с по-опитния си съотборник.

Нико Хюлкенберг ще остане в Ауди и догодина
Нико Хюлкенберг ще остане в Ауди и догодина

„Мога да кажа, че моето място е осигурено. Няма да говоря за договорите на други хора, но наистина ми харесва да работя с Нико.

„Това е нещо, което искам да кажа и да стане много ясно. Той е човек, когото наистина харесвам. Бърз е, опитен и носи много позитивни неща на отбора, а бъдещето ще покаже какво предстои. Но аз съм щастлив. Вярвам в себе си и вярвам в потенциала си“, обясни Бортолето.

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Снимки: Gettyimages

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