Габриел Бортолето очаква дългосрочно бъдеще в Ауди

Габриел Бортолето очаква да остане в Ауди в дългосрочен план, заявявайки, че има споразумение с швейцарско-германския отбор от Формула 1, което обхваща следващите няколко сезона.

Бразилецът се присъедини към тима през 2025 за последния му сезон като Заубер и спечели 19 точки в дебютната си година. През 2026 той е отбелязал 10 от общо 12-те точки на Ауди. Към момента Бортолето заема 14-о място в шампионата, на осем точки зад Оливър Беарман от Хаас.

Every Grand Prix adds another scene to the plot of our first season. 😮‍💨 pic.twitter.com/UkXUVWv8VR — Audi Revolut F1 Team (@audif1_) August 15, 2026

Гран При на Белгия безспорно беше връхната точка в сезона му досега. Там той се класира девети на писта, на която от Ауди очакваха да имат затруднения предвид дефицита в мощността спрямо другите водещи производители. След като стартира осми благодарение на наказанието на Ландо Норис, Бортолето удържа позицията си и отби късна атака от страна на Арвид Линдблад, за да си осигури четири точки.

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Докато Ауди преминава през сезон на учене и адаптация към живота на заводски отбор във Формула 1, Бортолето споделя, че запазва вярата си в дългосрочните амбиции на тима. В разговор с бразилското издание на motorsport.com, пилотът от Сао Пауло заяви, че остава обвързан с отбора за следващите няколко години.

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„Доколкото мога да кажа, защото това е поверителна информация, нека просто кажем, че няма клаузи. Имам дългосрочен договор с Ауди. Вече съм го казвал: ще бъда с Ауди догодина, и не само догодина, но и през следващите години.



„Намерението, и винаги съм го казвал от самото начало, е, че това е дългосрочен проект. Матиа [Биното] винаги говори за 2030. Така че нека го кажем така. Това е проект, в който наистина вярваме. Аз повярвах в него, когато се присъединих към тях, те вярват в моя потенциал и това е, което мога да кажа. Нещо дългосрочно е.



„Много съм развълнуван. Тази година беше първата стъпка – изграждане на нова кола и нов двигател. Следващата година ще бъде още една стъпка и тогава ще можем да започнем да прилагаме нещата на практика“, каза Бортолето.

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Бортолето призна, че не е напълно ясно дали съотборникът му Нико Хюлкенберг също има договор за следващата година, но подчерта, че изключително много се наслаждава на работата си с ветерана от Германия. Двамата са развили добри работни отношения, а през последните 18 месеца Бортолето демонстрира, че може да се мери по скорост с по-опитния си съотборник.

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„Мога да кажа, че моето място е осигурено. Няма да говоря за договорите на други хора, но наистина ми харесва да работя с Нико.



„Това е нещо, което искам да кажа и да стане много ясно. Той е човек, когото наистина харесвам. Бърз е, опитен и носи много позитивни неща на отбора, а бъдещето ще покаже какво предстои. Но аз съм щастлив. Вярвам в себе си и вярвам в потенциала си“, обясни Бортолето.

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Снимки: Gettyimages