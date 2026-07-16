Нико Хюлкенберг ще остане в Ауди и догодина

Нико Хюлкенберг разкри, че ще кара за Ауди и през следващия сезон във Формула 1, въпреки спекулациите относно неговото бъдеще.
"За мен няма въпросителни. Нормално е да се говори какво ли не по това време на сезона. Това е едва началото за нас, първа година на отбора. Лично аз знам, че в тима са много доволни от мен и от Габи (Бортолето)", заяви Хюлкенберг и добави, че договорът му с германския отбор е за повече от една година.
Спекулациите за бъдещето на германеца произлизат от съвсем различни слухове в медиите - че Карлос Сайнц не е доволен в Уилямс и иска да кара за Ауди.
"Четох тези неща с Карлос. Позицията на резервен пилот при нас е свободна, но не съм много сигурен дали ще прояви интерес", каза още той, цитиран от агенция ДПА.
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До момента Хюлкенберг не е завършвал в топ 10 на състезание, а най-добрият му резултат е 11-о място. Бортолето има 6 точки, като в последното състезание във Великобритания бразилецът записа най-доброто класиране за Ауди от началото на годината, финиширайки осми.
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Снимки: Gettyimages