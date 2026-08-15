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Джордж Ръсел все още носи белези от дебюта си за Мерцедес през 2020

  • 15 авг 2026 | 14:04
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Джордж Ръсел разкри, че все още има белези по хълбоците си от опитите да се вмести в болида на Люис Хамилтън по време на дебютното си участие за Мерцедес в Гран При на Сахир през 2020.

Ръсел, който по това време се състезаваше за Уилямс, беше повикан в Мерцедес за предпоследното състезание от сезон 2020, след като Хамилтън даде положителен тест за COVID-19.

„Обадиха ми се във вторник. В сряда скочих в колата, за да видя дали ще се побера, но не успях“, обясни британецът.

„По това време пилоти бяха Люис и Валтери Ботас. Те са доста по-ниски от мен. Освен това имам и доста големи стъпала, а в един болид от Формула 1 е тясно. Бях свит, прегърбен, а обувките не ми ставаха. Нося номер 45, а трябваше да обуя номер 43, за да се побера.

„Но те ме питаха: „Добре ли е?“, а аз отговарях: „Да, напълно добре. Няма проблеми, няма проблеми. Ще карам, без значение какво, ще карам този уикенд“, добави Ръсел.

В първата си квалификация за Мерцедес Ръсел си осигури второ място на стартовата решетка, като изпусна полпозишъна, който беше спечелен от Ботас, със само 0.026 секунди. Той поведе на старта и успя да натрупа преднина от осем секунди, преди кола за сигурност да предизвика катастрофална серия от спирания в бокса. Мерцедес погрешно монтира гумите на Ботас на колата на Ръсел, което е против правилата, и той беше принуден да влезе отново в бокса в следващата обиколка. Докато си пробиваше път напред, Ръсел спука гума в края на състезанието.

„Бях напът да спечеля състезанието, а след това всичко ми беше отнето. Беше наистина тежко, но също така знаех, че това, което показах в това състезание, беше достатъчно, за да подпечата бъдещето ми в този отбор.

„Така че, както казах, ако кариерата ми беше спряла в онази неделна вечер, вероятно това щеше да ми влияе и до днес“, добави Ръсел.

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Снимки: Gettyimages

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