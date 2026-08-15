Шарл Леклер е сигурен, че Ферари няма да има проблем с тавана на бюджетите

Бързият темп на развитие на Ферари предизвика въпроси от страна на конкурентните отбори, но Шарл Леклер настоява, че има пълно доверие в управлението на тавана на бюджетите от страна на Фред Васьор.

Was the only option really 😬 pic.twitter.com/fpFcyQPVpK — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) August 15, 2026

В първите 11 кръга за сезона Ферари представя нови части за SF-26 на практика във всеки състезателен уикенд. Това е значително по-различен подход от този на Мерцедес, Макларън и Ред Бул, които съсредоточават своето развитие около големи пакети с подобрения, с по-малки и спорадични корекции между тях.

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Вместо това Ферари следва философия на непрекъснато, постепенно надграждане, трупайки надеждни подобрения състезание след състезание, вместо да чака по-малко на брой, но по-големи ревизии. Васьор защити тази стратегия, твърдейки, че ранните инвестиции могат да донесат по-голяма възвръщаемост в рамките на целия сезон.

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Този подход от страна на Черните кончета породи съмнения сред конкурентите, че във втората половина на кампанията отборът на Маранело няма да има налични средства, с които да продължи развитието на SF-26. Леклер обаче няма такива опасения, като монегаскът вярва безрезервно на начина, по който Васьор и останалите ръководители на Ферари контролират разходите.

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„По този въпрос вярвам на Фред повече от всичко. Разбира се, има много работа от страна на отбора, за да се опита да ускори производството и да подтикне креативните умове зад екипа, за да имаме подобрения възможно най-бързо и ефективно.



„Сигурен съм, че Фред контролира това. Така че притеснен ли съм? Не съм, защото напълно вярвам на Фред и знам, че той знае какво прави“, заяви монегаскът.

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Снимки: Gettyimages