Габриел Бортолето отново защити новите правила във Формула 1

Габриел Бортолето категорично заяви, че пилотите от Формула 1 трябва да могат да се адаптират към всякаква техника, отхвърляйки идеята, че болидите за 2026 са в конфликт със стиловете на пилотиране.

През тази година се наблюдава преминаване към повече електрическа мощност със съотношение 47-53 спрямо двигателя с вътрешно горене, което води до различен стил на състезания, тъй като управлението на батерията е от ключово значение. Появиха се термини като „суперклипинг“, а по време на Гран при на Белгия Оскар Пиастри беше изненадан от „самообучаващите се елементи“ на задвижващата система, които отнемат контрола от пилота.

ФИА разкри амбициозна цел за олекотяване на болидите във Формула 1 с още 80 кг

Той нарече това „доста скапан начин за състезание“ и това мнение съвпада с позицията на повечето пилоти, които досега не харесват новите правила, което доведе до въвеждането на промени за 2027 година. Бортолето обаче излезе в тяхна защита, твърдейки, че „моторните спортове не трябва да се свеждат само до един начин на каране“ – традиционния стил, преподаван в картинга, с бавно влизане и бързо излизане от завоя.

ФИА и отборите се разбраха за промените в правилата за 2027 и 2028

„Не мисля, че съм променил много начина си на каране. Но отново, не харесвам израза „стил на каране“, защото не вярвам, че пилот от Формула 1 трябва изобщо да го казва.



„Трябва да можем да се адаптираме, дори и да не е естествено, но трябва да можем да се приспособим към всеки тип автомобил и начина, по който трябва да се управлява. Затова правим това, което правим, и затова сме 22-мата пилоти в света, които се състезават във Формула 1.



„Мисля, че е просто въпрос на това какъв автомобил имаш и как трябва да го управляваш. Смятам, че от миналата година не съм променил много начина на каране, но очевидно правиш фини настройки тук и там. Знаеш как се разгръща енергията след някои завои, така че знаеш дали можеш да натиснеш повече на входа и да се интересуваш по-малко от изхода, защото там не се използва енергия.



„Или пък трябва да си малко по-внимателен на входа, защото предстои дълга права и ще се използва много енергия. Така че трябва да се променяш, докато миналата година всичко беше постоянно и не се налагаше да го правиш“, обясни пилотът на Ауди.

Ауди се представя по-добре от очакваното в дебютния си сезона във Формула 1

Това се случва на фона на дебата, че новите болиди дават по-малко контрол на пилотите, като Пиастри е ярък пример за това, заедно с „принудителното изпреварване“ на Ландо Норис срещу Люис Хамилтън в Япония. Въпреки това тези пилоти от световна класа все още са начело в шампионата и извличат максимума от това, с което разполагат, като Норис и Хамилтън спечелиха победи тази година. Така Бортолето твърди, че най-добрите все още изплуват на върха, точно както във всяка ера на Формула 1, независимо от това кой болид на какъв стил на каране подхожда.

Андреа Стела: Оскар Пиастри е "твърде чист" за новите коли

„Дали виждате Верстапен да е бавен? Дали виждате седемкратен световен шампион да е бавен тази година? Дали виждате Леклер да е бавен? Аз не ги виждам да са бавни.



„Все още ги виждам много конкурентоспособни, така че не бих казал, че бързите пилоти всъщност са бавни. Люис е малко по-добър, отколкото миналата година; Макс все още се представя лудо, поставяйки този болид на върха; Ландо, световният шампион, действащият световен шампион, все още е бърз.



„Това е истината, така че не мисля, че сме видели бавни пилоти от миналата година да стават бързи, а бързите момчета – бавни. Мисля, че това все още е състезание“, аргументира се бразилецът.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages