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Гюнтер Щайнер: Мерцедес вече не се нуждае от Макс Верстапен

  • 15 авг 2026 | 15:04
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Бившият шеф на отбора на Хаас, Гюнтер Щайнер, смята, че нуждата на Мерцедес да привлече Макс Верстапен е намаляла, казвайки, че Сребърните стрели вече са намерили „следващия Макс Верстапен“ в лицето на Андреа Кими Антонели.

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Бъдещето на Верстапен във Формула 1 е обект на слухове в падока от известно време, особено на фона на трудностите за Ред Бул да поддържат темпото на Мерцедес през 2026. Нидерландецът е свързван с отбора, ръководен от Тото Волф, а отскоро и с Макларън.

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По време на интервю за подкаста Up To Speed с бившия пилот Дейвид Култард, Щайнер обсъди реалистичните възможности пред Верстапен, ако той реши да напусне отбора от Милтън Кийнс.

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„Мисля, че проблемът за Макс в момента е, че ако ме бяхте попитали преди три или четири дни, щях да кажа, че отиването в Макларън е странична стъпка. След [Гран при на Унгария] може би вече не е такава, но нещата се промениха оттогава“, обясни Щайнер.

„Ако Макс отиде някъде, очевидно иска да е на място, което е по-добро от Ред Бул, а няма много отбори, които да са по-добри от Ред Бул. Може би в момента Ред Бул не е там, където иска да бъде – начело, както преди няколко години, но все още е един от четирите големи и добри отбора. Местата във Ферари са заети. В Мерцедес пък мисля, че вече са намерили следващия Макс Верстапен. Така че може би в момента не се нуждаят от истинския Макс Верстапен“, добави ексцентричният италианец.

„След това идва Макларън, но допреди няколко състезания въпросът беше: наистина ли са по-добри от Ред Бул? Защото мисля, че Ред Бул има едно предимство. Сега те имат собствен двигател, което е плюс.

„Ако имаш заводски двигател... искам да кажа, Макларън се справя много добре с клиентски двигател на Мерцедес. Но в крайна сметка [Макларън] би бил единствената възможност [за Верстапен] и не знам дали тази възможност изобщо съществува.

„Имаше слух, че може би Оскар [Пиастри] може да отиде в Ред Бул, но мисля, че това е най-важното за Макс: ако Макс отиде някъде, той иска да отиде в най-добрия отбор наоколо“, завърши Щайнер.

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Снимки: Gettyimages

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