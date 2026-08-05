Ауди се представя по-добре от очакваното в дебютния си сезона във Формула 1

Състезателният директор на Ауди, Алън Макниш, е приятно изненадан от старта на своя отбор във Формула 1, като посочва квалификациите като силна страна за дебютантите.

Германският производител, който дебютира във Формула 1 тази година, влиза в лятната пауза след три поредни състезания, в които печели точки. Отборът има пет участия в третата фаза на квалификациите (Q3) в първите 11 кръга от сезона, постигнати от Нико Хюлкенберг и Габриел Бортолето. Двамата имат средна стартова позиция съответно 12-о и 13-о място.

The Hungaroring brought the corners. The weekend brought the stories. 🇭🇺 pic.twitter.com/H2R0J7MwZj — Audi Revolut F1 Team (@audif1_) July 27, 2026

Това определено е стабилен старт за Ауди, който пое историческия отбор на Заубер за 2026 и в момента има 12 точки, 10 от които са спечелени в последните три кръга. Този подем във формата може отчасти да се дължи на подобренията, въведени преди четири кръга в Австрия, които са насочени към бавните завои. Те помогнаха на тима и в Унгария, където Хюлкенберг спечели две точки за деветото си място.

First points feelings in Hungary after Nico's strong P9 finish. 🇭🇺 pic.twitter.com/KBXpybChzp — Audi Revolut F1 Team (@audif1_) July 26, 2026

Помолен да направи равносметка на сезона досега, Макниш, който замени бившия шеф Джонатан Уитли преди четвъртия кръг в Маями, заяви: „Щастлив съм. Факт е, че се развихме много като отбор, откакто се включих пряко. Виждам растеж и увереност в хората.



„Мисля, че функционираме като екип. Днешното състезание беше доста трудно поради различни причини, но начинът, по който го изпълнихме, беше добър.



„По отношение на представянето на болида, мисля, че сме по-добри в квалификациите, отколкото очаквах. Не мислех, че ще бъдем толкова бързи и постоянно бързи, а ние успяваме да се справим с това. Трябва обаче да направим още една крачка напред“, добави той.

Heading into the summer break with the latest Constructors' Standings. 👏 pic.twitter.com/6p6bJjo3LO — Audi Revolut F1 Team (@audif1_) July 28, 2026

Въпреки това, Ауди заема осмо място в класирането при конструкторите, на 54 точки зад лидера в средата на колоната Рейсинг Булс и на 165 от топ четири. Това означава, че все още има аспекти, които дебютантският отбор трябва да подобри.

Задвижващата система е една от тези области, тъй като шасито се счита за едно от най-добрите. Стартовете в състезанията са друг проблемен аспект, както се видя в Будапеща, където Хюлкенберг изостана от 10-о на 11-о място, преди да се възстанови и да спечели първите си точки за сезона.

Без повече промени в мотора на Ауди до края на сезона

„По отношение на нещата, от които не сме толкова доволни или които можем да подобрим, определено трябва да работим върху стартовете. Това е нещо, което отново ни навреди [в Будапеща], когато изостанахме зад [Лиам] Лоусън. В края имахме възможност да бъдем пред единия болид на Рейсинг Булс, но се оказахме зад двата.



„Като цяло обаче си тръгвам с мисълта, че имаме много за подобряване, наистина много, но току-що изпреварихме Уилямс в шампионата на конструкторите. Постоянно влизахме в Q3, постоянно бяхме в топ 10 в състезанията и печелехме точки. Виждам, че с развитието, което постигаме като отбор оперативно и технически, ще ставаме все по-силни.



„Предполагам, че това е най-голямото нещо, което ми носи спокойствие, повече от увереност – спокойствието, че в момента сме във възходяща тенденция и ставаме все по-силни. Но ако трябва да бъда напълно честен, ние сме в средата на колоната, а разликата до първите четири отбора е голяма. Като се има предвид обаче, че сме участвали в едва 11 състезания в нашата кариера във Формула 1, мисля, че всъщност сме в доста добра позиция“, коментира Макниш.

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Снимки: Gettyimages