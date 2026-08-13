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Отложиха мач от Лига Европа заради мъгла

  • 13 авг 2026 | 20:21
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Отложиха мач от Лига Европа заради мъгла

Реваншът от третия квалификационен кръг на Лига Европа между Клаксвик и Лех (Познан) беше отложен. Срещата трябваше да се проведе тази вечер на Фарьорските острови. Шампионът на Полша успя да пристигне часове преди мача поради гъста мъгла. Днес беше взето решение мачът да да бъде отложен и той ще се проведе утре. Лех спечели първия двубой с 1:0.

Вчера играчите чакаха няколко часа на летището преди полетът им да бъде отменен поради лоши метеорологични условия. Днес те излетяха към Вагар - единственото летище на Фарьорските острови, но времето отново не им позволи да стигнат до там и полетът беше пренасочен към Берген.

След няколко часа в Норвегия и разговори с домакините от Клаксвик и УЕФА поляците направиха последен опит да прекосят морето. Те излетяха четири часа преди началния час на мача и пристигнаха в 15,30 местно време. Първоначално срещата бе изместена за по-късен час, но след това бе взето решение да бъде отложена за утре.

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Снимки: Imago

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