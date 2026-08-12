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  3. Байерн Мюнхен ще продължи договора на Макс Еберл

Байерн Мюнхен ще продължи договора на Макс Еберл

  • 12 авг 2026 | 12:36
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Германският гранд Байерн Мюнхен ще продължи договора на спортния си директор Макс Еберл, съобщава "Билд". Президентът Херберт Хайнер е одобрил предложението, което трябва да премине и през Надзорния съвет (НС).   Настоящият договор на Еберл изтича през следващото лято, което важи и за изпълнителния директор Ян-Кристиан Дреезен.

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Очаква се той също да запази поста си.  Наскоро почетният президент Ули Хьонес похвали двамата за работата им и отличи Еберл за "перфектния трансферен прозорец".  През този сезон Байерн привлече защитника на националния отбор Натаниел Браун и мароканския плеймейкър Исмаел Сайбари. За всеки един от тях бяха платени по около 50 милиона евро. Баварците възнамеряват да се разделят с Жоао Палиня, Саша Бой и Браян Сарагоса, които се завърнаха след периоди под наем. 

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Снимки: Gettyimages

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